Il n'y avait plus guère de doutes, c'est désormais acté : la Coupe Davis s'arrête là pour l'équipe de France. N'ayant pu faire mieux qu'un bilan partagé (victoire 2-1 contre la République tchèque, défaite contre la Grande-Bretagne) dans son groupe C, les Bleus terminent derrière la formation britannique, vainqueur de son deuxième match, dimanche contre les Tchèques (2-1). Ce résultat scelle la deuxième place tricolore dans cette poule, et les résultats des autres poules garantit aux hommes de Sébastien Grosjean de ne pas terminer parmi les meilleurs deuxièmes avant même les derniers matches du jour.

Ad

La Grande-Bretagne assure

Coupe Davis La Serbie de Djokovic en ballottage, les Bleus en salle d'attente, l'Italie qualifiée IL Y A 15 HEURES

La France espérait notamment un scénario d'égalité parfaite dans sa poule, et donc une victoire de la République tchèque sur la Grande-Bretagne à Innsbruck. Tomas Machac (143e mondial), déjà bourreau de Richard Gasquet (86e) jeudi, a donné quelques espoirs en battant à la surprise générale Daniel Evans (25e) 6-2, 7-5.

Mais le N.1 britannique Cameron Norrie (12e) a remis son équipe sur les rails en dominant Jiri Lehecka (138e) 6-1, 2-6, 6-1, au terme d'un match décousu. Le match a semblé à sens unique quand Norrie a bouclé sans trop transpirer la première manche. Mais dès l'entame de la deuxième, le Britannique a complètement perdu pied et s'est rapidement retrouvé mené 4-0, laissant Lehecka égaliser à un set partout. La partie a finalement diamétralement basculé dans la troisième manche, et Norrie a conclu tranquillement.

Le sort du groupe et donc la qualification se jouaient au double décisif. Joe Salisbury et Neal Skupski n'ont pas tremblé face à Machac et Jiri Vesely pour s'imposer 6-4, 6-2.

(Avec AFP)

Plus d'informations à suivre...

Coupe Davis Medvedev et la Russie écrasent l'Équateur IL Y A 20 HEURES