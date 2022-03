La logique du classement a été respectée. Adrian Mannarino et Arthur Rinderknech, respectivement 58e et 59e joueurs mondiaux, ont été choisis pour jouer les simples du match de qualification à la phase finale de la Coupe Davis contre l'Equateur, a annoncé jeudi le capitaine Sébastien Grosjean. Rinderknech débutera la rencontre face à Emilio Gomez (144e), vendredi à partir de 15h. Le second simple opposera Mannarino à Roberto Quiroz (381e) dans la foulée.

Ad

Coupe Davis En pleine tempête, Zverev renoue avec la Coupe Davis 28/02/2022 À 13:00

Le double Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert ouvrira la seconde journée, samedi à partir de 14h, face à la paire équatorienne Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo. Mannarino affrontera ensuite Gomez et Rinderknech clôturera la rencontre face à Quiroz.

Récapitulatif du programme du barrage France-Equateur

Vendredi à partir de 15h

Arthur Rinderknech - Emilio Gomez

Adrian Mannarino - Roberto Quiroz

Samedi à partir de 14h

Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert - Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo

Adrian Mannarino - Emilio Gomez

Arthur Rinderknech - Roberto Quiroz

Coupe Davis Amoindri "probablement" par sa 3e dose, Monfils remplacé par Rinderknech pour défier l'Equateur 22/02/2022 À 15:24