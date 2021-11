C'est terminé pour l'Espagne en Coupe Davis. Le tenant du titre a été éliminé de la compétition devant son public, dimanche, à Madrid après sa défaite 2-1 face à la Russie qui s'est elle qualifiée pour les quarts de finale.

Feliciano Lopez (106e mondial) avait apporté un premier point suprise à l'Espagne en battant Andrey Rublev (2-6, 6-3, 6-4). Mais le N.2 mondial Daniil Medvedev avait aisément égalisé aux dépens de Pablo Carreno (6-2, 7-6 (7/3)).

Un succès tardif pour la Russie

Le sort de trois des principales nations du tennis mondial allait donc se jouer sur le double décisif entre les Russes Andrey Rublev et Aslan Karatsev et la paire espagnole Feliciano Lopez et Marcel Granollers. Après la perte du premier set, les Russes ont remporté le deuxième et se sont ainsi assurés mathématiquement d'une place en quarts.

Mais ils voulaient la victoire et la première place du groupe A. Alors ils ont bataillé jusqu'au bout et fini par s'imposer en trois manches (4-6, 6-2, 6-4) après minuit. La Russie jouera son quart de finale jeudi à Madrid contre la Suède, qualifiée en tant que meilleur deuxième.

La Serbie jouera le Kazakhstan

L'Espagne termine deuxième du groupe A, mais avec un ratio de sets gagnés/perdus qui la place derrière la Suède et la Serbie. La Serbie emmenée par Djokovic jouera son quart de finale mercredi à Madrid contre le Kazakhstan.

Les deux autres quarts opposeront l'Italie à la Croatie lundi à Turin, et la Grande-Bretagne à l'Allemagne, mardi à Innsbruck.

Le tableau et programme des quarts de finale

Lundi 29 novembre (16h00)

Italie - Croatie (Turin)

Mardi 30 novembre (16h00)

Grande Bretagne - Allemagne (Innsbruck)

Mercredi 1er décembre (16h00)

Serbie - Kazakhstan (Madrid)

Jeudi 2 décembre (16h00)

Russie - Suède (Madrid)

