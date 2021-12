Pour jouer la prochaine phase finale de Coupe Davis, Sébastien Grosjean et ses joueurs savent désormais ce qui leur reste à faire. Le tirage au sort des barrages a ainsi été effectué dimanche et l'équipe de France aura l'avantage d'évoluer à domicile face à l'Equateur les 4 et 5 mars prochains. Les Bleus seront d'autant plus favoris que les deux meilleurs joueurs de simple équatoriens Emilio Gomez et Roberto Quiroz pointent respectivement aux 149e et 295e places mondiales. Ils n'ont d'ailleurs pas remporté le moindre match lors de cette phase finale 2021.

Ad

Si la France a gagné une rencontre face à la République tchèque de son côté à Innsbruck, elle a aussi été éliminée dès la phase de poules. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas eu droit à une invitation pour la prochaine phase finale, comme ce fut le cas cette année. La Serbie de Novak Djokovic, demi-finaliste, et la Grande-Bretagne, quart-de-finaliste, ont obtenu les deux wild-cards.

Coupe Davis La menace Gojo, Medvedev vs le public, 3e sacre : la finale en questions IL Y A 17 HEURES

La Russie et la Croatie, finalistes ce dimanche, sont les deux autres nations assurées de jouer la phase finale 2022. Les 12 autres billes seront accordés aux sélections gagnantes en barrages, dont la France fait donc partie.

Les affiches des barrages 2022 :

France - Equateur

Espagne - Roumanie

Belgique - Finlande

Etats-Unis - Colombie

Canada - Pays-Bas

Allemagne - Brésil

Italie - Slovaquie

Australie - Hongrie

Kazakhstan - Norvège

Suède - Japon

Argentine - République tchèque

Autriche - Corée du Sud

Coupe Davis "Battre l'Espagne, c'était vraiment le sommet" : Medvedev a réveillé l'esprit "Davis" à sa manière IL Y A UN JOUR