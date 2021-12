Tennis

"La nouvelle version de la Coupe Davis l'a tuée, l'envoyer à Abu Dhabi va l'enterrer"

Dans DiP Impact, c'est l'heure du bilan. Dans la foulée du titre de la Russie en Coupe Davis, Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau sont revenus sur la deuxième édition de sa nouvelle version. Un raté pour nos deux consultants et une avenir qui s'assombrit encore un peu plus après la nouvelle de sa délocalisation à Abu Dhabi pour les 5 prochaines années. Cette émission est à retrouver en podcast

00:05:01, il y a 6 minutes