Il aurait du être l’un des leaders des Bleus en Coupe Davis le mois prochain à Innsbruck. Mais il ne sera finalement pas présent pour défendre les chances de l’équipe de France. Ugo Humbert a annoncé ce samedi, via ses réseaux sociaux, qu’il mettait un terme à sa saison. "Ces derniers mois ont été éprouvants" débute-t-il dans son message. "Je n’ai malheureusement pas réussi à repartir sur le Tour malgré toute ma détermination et tous mes efforts".

Numéro 2 français au classement ATP derrière Gaël Monfils, Humbert n’était plus apparu sur les courts depuis son élimination au premier tour du Challenger d’Orléans fin septembre. Forfait à Indian Wells puis à Anvers, le jeune français de 23 ans avait annoncé il y a quelques heures son forfait pour le Masters 1000 de Paris Bercy où il restait sur un quart de finale l’année passée.

Assez mystérieux sur la nature de sa blessure, le Messin semblait souffrir d’une fatigue générale et ne verra donc pas non plus la Coupe Davis fin novembre. "C’est une décision très difficile mais il est préférable à ce stade de prendre soin de moi pour envisager une belle saison 2022. C’est pourquoi j’ai décidé de mettre un terme à ma saison 2021" explique-t-il, tout en souhaitant "bonne chance à toute l’équipe pour défendre hauts les couleurs de la France !".

Une saison 2021 mitigée

Quart de finaliste cet été à Tokyo aux Jeux Olympiques, la saison 2021 du Français qui venait d’être sélectionner par le capitaine Sébastien Grosjean pour participer à la Coupe Davis, restera mitigée. Titré lors du tournoi de Halle après avoir écarté notamment Zverev, Auger-Aliassime ou encore Rublev, il n’avait pas convaincu en Grand Chelem, ne pouvant faire mieux qu’un 2e tour à l’Open d’Australie en janvier dernier.

Avec ce forfait, le capitaine des Bleus en Coupe Davis, Sébastien Grosjean, va devoir rapidement trouver une solution. Alors qu’il s’était, dans sa liste initiale, passé de Gaël Monfils, pourtant le Français le plus en forme du moment, il pourrait finalement être contraint de revoir sa copie avec la défection d’Ugo Humbert. Le Francilien, qui devait disputer à Bercy le dernier tournoi de sa saison, pourrait être appelé aux côtés de Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech pour défendre les chances de la France à partir du 25 novembre à Innsbruck.

Ugo Humbert (France, Tokyo 2020) Crédit: Getty Images

