Sa victoire était attendue, il n'a pas déçu. Arthur Rinderknech a remporté son premier simple de Coupe Davis sous le maillot bleu vendredi à Pau, quelques mois après avoir été battu par Cameron Norrie pour ses débuts à Innsbruck. Face à Emilio Gomez, 144e mondial, le Français a maîtrisé son sujet en deux manches (6-2, 7-5) et 1h34 de jeu, même si tout ne fut pas aisé notamment dans le second set. Il apporte ainsi le premier point à l'équipe de France dans ce barrage face à l'Equateur avec en ligne de mire une qualification pour la phase finale de la compétition en septembre.

Sur un indoor assez rapide - le court est construit sur un parquet de basket -, Rinderknech a imposé d'entrée de jeu ses qualités de serveur et de percussion en coup droit. Pris à la gorge et vraisemblablement tendu par l'événement, Gomez s'est, quant à lui, précipité, accumulant les erreurs et concédant un double break d'entrée (4-0). Ce retard a été rédhibitoire pour l'Equatorien même s'il a obtenu quatre balles de débreak à 5-2 avant de perdre le premier acte.

Bousculé dans le 2e set, Rinderknech a su serrer le jeu

La suite a confirmé que le rapport de forces s'équilibrait. Beaucoup plus à l'aise sur ses engagements (il est passé de 40 à 82 % de premières balles entre les première et deuxième manches), Gomez a montré de belles qualités en décalage coup droit et s'est montré plus menaçant à la relance. Tant et si bien que Rinderknech s'est retrouvé mené 3-2, 15/40 sur son service, puis 5-4, 15/40 à nouveau, face à deux balles d'égalisation à une manche partout.

Plus crispé (auteur de 35 fautes directes), parfois surpris par les retours plongeants de son adversaire, le Français a néanmoins su sortir l'artillerie lourde dans les moments chauds, empilant les services gagnants, aces (11 en tout) et coups droits gagnants (13) quand il en a eu le plus besoin. Et à 5-5, il a parfaitement su exploiter un passage à vide de Gomez pour faire le break et sceller l'affaire. Adrian Mannarino débutera donc son match contre Roberto Quiroz, modeste 381e mondial, avec le confort de cette première victoire. Seul point noir ce vendredi : les tribunes clairsemées du Palais des Sports (moins de 3000 spectateurs sur 7100 places).

