Tennis

Di Pasquale : "C'est terrible de voir comment la Coupe Davis Kosmos Rakuten est en train de sombrer"

Faut-il sauver le soldat Rakuten ? Devant le peu d’intérêt du public et le coût exorbitant de son organisation, la Rakuken Cup by Kosmos alias Coupe Davis ne passera pas par la France lors de la phase de poules, mais la FFT espère pouvoir agir pour dynamiser la compétition. Comment le faire ? Pour Arnaud Di Pasquale et ses comparses de DiP Impact, le temps est aux solutions et non aux rustines.

00:05:45, il y a une heure