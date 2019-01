Zverev envoie l'Allemagne en finale contre la Suisse de Federer

Une finale de Hopman Cup qui sent la poudre ! Grâce à sa victoire face à l'Australien Matthew Ebden (46e mondial) 6-4, 6-3 vendredi en Hopman Cup, Alexander Zverev, 4e mondial, a qualifié l'Allemagne pour la finale de cette épreuve mixte par équipes qui se jouera samedi face à la Suisse de Roger Federer (3e), tenante du titre.

Plus tôt dans la journée, c'est la 2e mondiale Angelique Kerber qui s'était imposée face à l'Australienne Ashleigh Barty (15e) 6-4, 6-4, offrant le premier point à l'Allemagne. Favorite au vu des classements de son duo, l'Allemagne a remporté toutes ses rencontres dans son groupe comprenant également la France et l'Espagne, et réalisé un sans faute en simple.

Elle rejoint en finale les Suisses Roger Federer et Belinda Bencic (54e), qui sont venus à bout des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne mais ont perdu contre la Grèce dans l'autre groupe.

Ils avaient gagné cette épreuve exhibition face à la même paire allemande Zverev/Kerber l'an dernier. Federer, 37 ans, l'avait déjà remportée en 2000.