Daniil Medvedev va mieux. Eliminé en quart de finale à Miami, le numéro 2 mondial n'avait plus été vu raquette en main depuis près d'un mois, et pour cause : il avait subi une petite intervention chirurgicale pour soigner une hernie inguinale au début du mois d'avril. Mais le plus dur est désormais derrière lui, car il a publié mardi sur son compte Twitter une vidéo où on le voit à l'entraînement sur un court sur dur. Il n'a toutefois pas dévoilé d'objectif de retour précis pour le moment.

"Reprise en douceur de l'entraînement-tennis", voilà comment on pourrait traduire le message laconique en anglais accompagnant la vidéo. Alors, forcément, chaque détail peut compter pour anticiper les plans de Medvedev. Le voir s'entraîner sur dur et non sur terre battue pourrait ainsi indiquer qu'il ne sera pas prêt pour Roland-Garros ou n'a pas l'intention de s'y présenter, puisqu'il manquera de temps pour se préparer. Serait-ce donc un moyen d'anticiper un retour sur gazon ? L'hypothèse semble hasardeuse, d'autant que le Russe ne pourra s'aligner ni au Queen's, ni à Wimbledon, à l'instar de tous ses compatriotes et des Bélarusses, comme la fédération de tennis et le gouvernement anglais l'ont décidé en raison de la guerre en Ukraine.

Plus sûrement, il s'agit vraisemblablement pour Medvedev de reprendre contact avec le tennis sur une surface où il se sent à l'aise. Quand il pourra mettre plus d'intensité et d'engagement physique dans ses séances, peut-être passera-t-il à la terre battue. L'an passé, en atteignant les quarts de finale à Roland-Garros, il avait d'ailleurs estimé que les courts parisiens lui permettaient presque de jouer comme sur dur. Reste qu'il est pour le moment bien difficile de savoir quand le numéro 2 mondial sera à nouveau opérationnel pour la compétition.

