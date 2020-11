Le chagrin a aussi été particulièrement intense pour Diego Schwartzman. Le 9e joueur mondial, qui a participé à son premier Masters voici quelques jours, avait avoué non sans un certain humour à cette occasion que son prénom avait été choisi par ses parents à " 98 %" en référence à Maradona. " Je t'aime pour toujours, Dieu ", a-t-il ainsi tweeté, en mêlant le fameux "10" au mot "Dios" en espagnol. Toujours parmi les compatriotes du génie, Guillermo Vilas a aussi témoigné son affection, tout comme Gabriela Sabatini qui a publié une photo d'elle en compagnie de Maradona accompagnée du message suivant : " Il n'y a pas de mots pour décrire ce moment, tristesse absolue. Pour moi, tu seras éternel ."

Et les témoignages d'affection ont bien sûr dépassé les frontières. Les deux meilleurs joueurs du monde Rafael Nadal et Novak Djokovic y sont allés du leur. Très sobre pour le Serbe qui a salué "la légende", un peu plus appuyé pour l'Espagnol qui a considéré que Maradona laissait "un vide" et qu'il était "l'un des plus grands sportifs de l'histoire". Andy Murray s'est lui distingué, comme souvent, par son humour, racontant sur Instagram sa seule rencontre avec le champion du monde 1986.