US Open 2009 : L'acte de naissance d'un phénomène

Et dire qu'il avait à peine 21 ans… Il y a bien des manières d'aller chercher un premier (et seul) titre en Grand Chelem, mais celle-ci restera assurément gravée dans l'histoire du tennis. Car Juan Martin Del Potro réalise alors ce qui semblait impossible : faire tomber les deux monstres qui régnaient depuis plusieurs années déjà sur le jeu. Et avec la manière, qui plus est. En demi-finale, il éparpille d'abord façon puzzle Rafael Nadal (6-2, 6-2, 6-2), une correction très rare en Majeur pour le Majorquin, surtout à ce stade de la compétition.

Et l'Argentin confirme ensuite et surtout contre Roger Federer en finale, qui restait pourtant sur un doublé Roland-Wimbledon, après un thriller en cinq sets (3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2). Il semblait alors parti pour se mêler à la lutte pour la place de numéro 1 mondial, mais le sort et les blessures en ont décidé autrement.

Juan Martin Del Potro soulève le trophée de l'US Open sous les yeux de Roger Federer en 2009 Crédit: Imago

Jeux Olympiques 2012 : La demie la plus longue

Face à Federer, Del Potro a disputé un certain nombre de matches épiques. Avant même leur finale à New York en 2009, le Suisse s'était tiré d'un sacré piège, toujours au bout des cinq manches, en demi-finale de Roland-Garros. Trois ans plus tard, les deux hommes se retrouvent face-à-face dans le dernier carré des Jeux de Londres, sur le gazon chéri de Federer qui y a conquis un mois plus tôt sa 7e couronne à Wimbledon.

Le Bâlois est donc favori, mais Del Potro n'en est pas plus ému que cela. Avec son énorme service et son coup droit, il dicte le jeu, remporte le premier set, avant de céder de justesse le deuxième au tie-break. S'ensuit alors un troisième acte délirant au cours duquel Federer sert une première fois pour la finale à 10-9 sans succès, avant de s'imposer finalement (3-6, 7-6, 19-17) en 4h26 malgré la résistance héroïque de l'Argentin. Sur le circuit principal, il s'agit toujours du match le plus long en deux sets gagnants (record battu récemment en Future à Cancun).

2012 JO Podium Federer Murray Del Potro Crédit: AFP

Jeux Olympiques 2016 : Les larmes de Djokovic

Juan Martin Del Potro est un émotif, mais il a aussi fait pleurer certains de ses rivaux et pas des moindres. Quatre ans après lui avoir soufflé la médaille de bronze à Londres, il retrouve Novak Djokovic dès le 1er tour à Rio. Un choc précoce dû au classement de l'Argentin qui n'est alors pas encore revenu dans le Top 100 après avoir été longtemps éloigné des courts à cause de son poignet gauche (trois opérations en 2014 et 2015).

Sans pression et en faisant intelligemment usage de slice en revers pour ménager son poignet, Del Potro s'accroche dans un premier temps, avant de surgir dans les tie-breaks. Résultat, une victoire 7-6, 7-6 contre un numéro 1 mondial serbe très touché par cette désillusion et dans une phase de décompression après son succès à Roland-Garros. L'Argentin poussera même l'aventure jusqu'en finale, battu par Andy Murray pour l'or.

Novak Djokovic après sa défaite au 1er tour des Jeux Olympiques de Rio en 2016 contre Juan Martin Del Potro Crédit: Getty Images

US Open 2016 : Submergé par l'amour du public

Il n'y a pas que les victoires qui marquent une carrière. Privé des deux éditions précédentes de l'US Open à cause de son poignet gauche, Del Potro fait son grand retour sur la terre de ses exploits. Sur la lancée de ses Jeux Olympiques, il se fraie un chemin jusqu'en quart de finale où l'attend le futur vainqueur du tournoi, Stan Wawrinka. Si l'Argentin s'incline, il livre tout de même une belle bataille (7-6, 4-6, 6-3, 6-2), au terme de laquelle il est terrassé par l'émotion dans le dernier jeu.

La ferveur des fans argentins et new-yorkais lui fait verser de chaudes larmes, lui qui a déjà traversé l'enfer et douté de pouvoir revivre de tels moments sur un court de tennis. "Ce que j'ai vécu lors du dernier jeu sera inoubliable, c'est inhabituel ce qu'il se passe. J'ai perdu le match, mais je n'oublierai pas cette soirée. Le public m'a fait me sentir incroyable. Ici, ce n'est pas évident pour le public d'être connecté avec un étranger, cela vaut plus qu'un match ou un tournoi. Cela passe par tous les efforts que j'ai fait pour revenir", confiera-t-il.

Juan Martin Del Potro remercie le public de l'hommage que celui-ci lui a rendu pendant le quart de finale contre Stan Wawrinka, lors de l'US Open 2016. Crédit: AFP

Coupe Davis 2016 : Le héros de Zagreb

Il l'avait déjà prouvé aux Jeux Olympiques comme on l'a vu précédemment. Juan Martin Del Potro est souvent parvenu à se sublimer quand il jouait pour son pays et la Coupe Davis n'a pas fait exception en cette fin de saison 2016 décidément très animée pour l'Argentin. Déjà sublime en demi-finale face à Andy Murray à Glasgow pour prendre sa revanche de Rio quelques semaines auparavant, il réalise à Zagreb en finale, encore à l'extérieur, l'une des plus grandes performances de sa carrière.

Alors que son pays est mené deux points à un, il affronte Marin Cilic qui peut donc offrir le Saladier d'Argent à la Croatie. A deux sets à rien contre lui, Del Potro est au bord du gouffre. Mais transcendé par les supporters argentins venus au nombre, au premier rang desquels Diego Maradona, il entame une remontée fantastique et finit par l'emporter 6-7, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3. Tout cela avec l'auriculaire de la main gauche fracturé dans l'ultime manche… Federico Delbonis ira chercher le 5e point décisif face à Ivo Karlovic pour sacrer l'Argentine pour la première fois de son histoire. "Delpo" sera, lui, célébré en héros à son retour à Buenos Aires.

Roland-Garros 2017 : La classe face à la détresse d'Almagro

Si Juan Martin Del Potro est aussi unanimement aimé, ce n'est pas seulement pour son coup droit phénoménal et sa résilience exceptionnelle face aux blessures qui ont empoisonné sa carrière. C'est aussi en raison de son comportement irréprochable sur le court, comme ce 1er juin 2017 sur le court numéro 2 à Roland-Garros. Au service contre Nicolas Almagro au début du 3e set (6-3, 3-6, 1-1), il le voit s'effondrer de douleur et de désespoir blessé au genou gauche. L'Argentin, habitué aux galères, enjambe alors le filet et vient le réconforter.

Comprenant sûrement mieux que personne la frustration de son adversaire contraint à l'abandon et qui en explose de rage une bouteille d'eau, Del Potro reste alors à ses côtés sur sa chaise. Il lui adresse quelques mots de réconfort et l'aide à remettre ses raquettes dans son sac. La séquence de plus de deux minutes en dit long sur le caractère du bonhomme, ce gentil géant qui en a donné de multiples exemples par ailleurs.

Indian Wells 2018 : Un nouveau thriller contre Federer et un dernier titre

Sauf miracle, cela restera l'ultime ligne du palmarès de Juan Martin Del Potro. Et comme le destin (ou le hasard selon le point de vue) fait bien les choses, ce 22e trophée sur le circuit et surtout le seul Masters 1000 de sa carrière, l'Argentin l'a conquis face à Roger Federer. Comme à l'US Open en 2009, le Suisse était alors redevenu numéro 1 mondial et restait sur 17 victoires consécutives (titres à l'Open d'Australie et Rotterdam). La tâche s'annonçait donc immense, mais l'Argentin a bien relevé le défi et brisé la série au terme d'une finale à suspense.

Pourtant, Del Potro semblait avoir laissé passer sa chance quand Federer a arraché le deuxième set au tie-break 10 points à 8, sauvant une balle de match au passage. Le Bâlois sert d'ailleurs pour le titre à 5-4 dans la troisième manche, obtenant deux occasions de s'imposer à 40/15, mais la "Tour de Tandil" renverse à nouveau la situation au prix d'un ultime effort et d'un tie-break maîtrisé (6-4, 6-7, 7-6). Le début de sa dernière grande saison sur le circuit.

Federer Del Potro Indian Wells 2018 Crédit: Getty Images

US Open 2018 : L'ultime fait d'armes

Neuf ans après, Juan Martin Del Potro rêvait de boucler la boucle symboliquement. Et il a bien failli le faire. Dans la foulée de son titre à Indian Wells contre Federer, d'une demi-finale à Roland-Garros et d'un quart gigantesque à Wimbledon à chaque fois face à Rafael Nadal, l'Argentin se présente à New York auréolé de son meilleur classement à la 3e place mondiale. En pleine confiance, il prend sa revanche sur le Majorquin (certes contraint à l'abandon) pour retrouver enfin la finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Mais pour s'imposer à nouveau à Flushing, il doit terrasser comme en 2009 deux monstres consécutifs, et cette fois, Novak Djokovic ne l'entend pas de cette oreille. Le Serbe, qui a repris sa marche en avant à Wimbledon, défend trop bien, est trop solide et constant pour Del Potro qui s'incline en trois sets (6-3, 7-6, 6-3). Et ce malgré un combat long de plus de trois heures où l'Argentin aura peut-être laissé passer sa chance dans la deuxième manche. Il ne le sait alors pas encore, mais c'est le chant du cygne.

Federer, Nadal et Del Potro : Djokovic vous expose ses 3 moments forts à l'US Open

Shanghaï 2018 : Une chute anodine et le cauchemar (re)commence

Encore finaliste à Pékin après l'US Open, Del Potro semble de nouveau apte à se battre pour les plus grands titres quand il débarque à Shanghaï. Opposé à Borna Coric au 2e tour, l'Argentin chute sur une reprise d'appui à 5-5. Son genou droit semble touché légèrement. Mais deux jeux plus tard, la "Tour de Tandil" jette l'éponge, avant de passer des examens. Le verdict ? Une fracture de la rotule du genou droit.

Débarrassé de ses soucis aux poignets, l'Argentin voit son physique le trahir à nouveau. Il décide de ne pas se faire opérer dans un premier temps, prend du repos, avant de revenir à la compétition en février 2019 à Delray Beach, puis au printemps sur terre battue et sur gazon. Mais au Queen's, il se blesse à nouveau malgré sa victoire au 1er tour face à Denis Shapovalov. Le début d'un long tunnel de deux ans et huit mois qui le verra passer à quatre reprises par la case chirurgie.

Juan Martin Del Potro blessé au genou droit à Shanghai Crédit: Getty Images

Buenos Aires 2022 : L'adieu aux larmes

Il en avait rêvé pendant si longtemps, le voici de retour. Le phénix Del Potro ne renonce décidément jamais et après des années de souffrance et de rééducation, il annonce qu'il reprend la compétition grâce à des invitations à Buenos Aires et Rio sur terre battue. Mais cette heureuse nouvelle n'est qu'un mirage comme le révèle l'intéressé lors d'une conférence de presse poignante. En larmes, il concède que ce retour est en fait plutôt un adieu. Son genou droit, qui a subi quelques jours auparavant une infiltration, lui fait vivre "un cauchemar" et il veut pouvoir vivre sans douleur.

Mardi soir, Del Potro se présente donc une dernière fois sur le court face à son ami Federico Delbonis. Ce dernier ne fait pas de sentiments (6-1, 6-3) pour battre la "Tour de Tandil", clairement limitée dans ses déplacements. Sous les regards de Gabriela Sabatini, Guillermo Coria, des fans argentins et surtout de sa mère, venue spécialement pour l'occasion, "Delpo" dépose son bandana sur le filet et l'embrasse une dernière fois. Le symbole est fort, les frissons aussi.

