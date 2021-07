Tennis

Di Pasquale: "Quand on apprécie le tennis, on a envie de soutenir Djokovic vers le Grand Chelem"

WIMBLEDON - Après avoir remporté son 20e titre majeur, Novak Djokovic se tourne désormais vers l'US Open et ce 21e potentiel trophée qui lui permettrait de réaliser un Grand Chelem qui n'a plus été réalisé depuis 1969. Dans DiP Impact, émission à écouter en podcast en intégralité, Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau sont sur la même longueur d'ondes : ils veulent être témoins de cela.

00:07:23, il y a 2 heures