DiP Impact - Carlos Alcaraz, phénomène de l'année : "Un choc de le voir exploser aussi vite, aussi fort"

Pour la dernière émission de DiP Impact, à retrouver en intégralité en podcast sur les plates-formes d'écoutes, Arnaud Di Pasquale, Bertrand Milliard et Laurent Vergne font le bilan sur les faits marquants de l'année 2022. Et parmi eux, l'éclosion aussi rapide que spectaculaire de Carlos Alcaraz, vainqueur à l'US Open et plus jeune n°1 mondial en fin de saison.

00:02:50, il y a 7 minutes