Lucas Pouille a rechuté. Alors qu’il était censé affronter l’Allemand Jan-Lennard Struff dans le cadre d’une exhibition controversée en Arabie Saoudite (la Diriyah Tennis Cup), le Français a déclaré forfait forfait vendredi. Battu aisément par David Goffin la veille lors de son entrée en lice (6-2, 6-4), il s’est à nouveau blessé au coude droit qui l’avait déjà contraint à écourter sa saison 2019 après le Masters 1000 de Shanghaï en octobre dernier.

Le Nordiste avait pourtant fait part de son optimisme voici une dizaine de jours, confiant ne plus souffrir et avoir même repris l’entraînement plus tôt que prévu. Si on ne connaît pas encore l’ampleur du problème – il s’est peut-être retiré par précaution après une légère alerte –, il s’agit d’un coup d’arrêt préoccupant dans sa préparation hivernale. Rappelons que Pouille risque de chuter considérablement au classement dans les prochaines semaines puisqu’il aura les 720 points de sa demi-finale en 2019 à défendre lors du prochain Open d’Australie (20 janvier-2 février)… si toutefois il est en mesure d’y participer.