EduChange : Auger-Aliassime fait le point

Felix Auger-Aliassime a lancé en début d'année son grand projet caritatif en faveur de l'enfance au Togo. A l'issue du confinement, conséquence de l'épidémie de Covid-19, le jeune joueur canadien a fait le point avec Joyce Senepoo, responsable sur les zones Bénin / Togo de Care, l'ONG avec laquelle collabrore Felix Auger-Aliassime.

Si, comme tout le monde, Félix Auger-Aliassime doit mettre sa carrière entre parenthèses pendant plusieurs mois en raison de l'épidémie de Covid-19, il n'en suit pas moins de très près son projet humanitaire, lancé en début d'année et baptisé #FAAPointsForChange. Le principe est simple : à chaque point gagné en match officiel, Auger-Aliassime donne 5 dollars pour contribuer au programme EduChange et développer l'éducation au Togo. BNP Paribas ajoute 15 dollars dans le même temps.

Le tennis étant à l'arrêt depuis la fin du mois de février, le jeune Canadien a décidé d'appliquer rétroactivement ses points inscrits en 2019 sur les tournois joués sur la même période afin d'abonder pour son projet. Cette semaine, Félix Auger-Aliassime a échangé lors d'une visio-conférence avec Joyce Senepoo, responsable du programme EduChange sur les zones Bénin / Togo de l'ONG Care, qui appuie le joueur dans cette opération.

L'occasion, notamment, de faire un point sur la situation sanitaire au Togo, et notamment dans la région du Kara, où Félix Auger-Aliassime souhaite porter ses efforts dans un premier temps. "La pandémie est pour l’instant maitrisée avec heureusement peu de cas dans la région de Kara où CARE intervient à l’heure actuelle, explique Joyce Senepoo. Mais il est urgent d’agir car peu de familles ont accès à l’eau et au savon et donc n’ont pas les moyens d’assurer les gestes de base pour se protéger du coronavirus."

"Aujourd’hui les écoles sont fermées au Togo à cause du Covid, mais nous reprendrons nos actions dès que possible, dès la réouverture des écoles, ajoute-t-elle. Nous continuerons également à informer les enfants aux bonnes pratiques d’hygiène et santé dans les écoles que CARE soutient pour leur apprendre à se défendre face à l’épidémie de Coronavirus ou d’autres maladies (choléra), nous prévoyons des activités de sensibilisation à travers des chansons, des comptines. Les enfants sont d’excellents ambassadeurs et transmettent naturellement ces informations à leur entourage proche."

