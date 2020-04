Elle relève le défi de Federer et met la barre (bien) plus haut

Elle n'a pas encore 14 ans, mais ne manque pas de talent. Née en août, comme son glorieux aîné et compatriote Roger Federer, la jeune Suissesse Jalena Meyer se débrouille plutôt pas mal raquette en main. Et alors que le tennis s'est arrêté à cause de la pandémie de COVID-19, elle le montre régulièrement dans des vidéos d'entraînement ou d'exercices chez elle, publiées sur les réseaux sociaux. S'inspirant du défi d'adresse lancé par Federer himself la semaine dernière, Meyer a frappé fort dans un exercice de style particulier.

Alors que peu, parmi les amateurs et les professionnels, avaient réussi à se montrer à la hauteur du "Maestro" jusqu'ici, la Suissesse l'a réalisé avec pas moins de quatre raquettes : deux dans chaque main et deux autres accrochées au pied. Et le résultat est plus qu'impressionnant, comme vous pouvez le constater, à tel point qu'on peut se demander si la vidéo n'est pas truquée. En tout cas, Novak Djokovic, moins à l'aise dans l'exercice, s'est montré plutôt élogieux en commentaire, l'intéressée lui répondant : "Je reste quand même une de tes grandes fans."