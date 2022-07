Cela fera sept semaines vendredi qu'Alexander Zverev a été stoppé net lors de sa demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal. Le court Philippe-Chatrier n'a pas oublié les cris de douleur de l'Allemand et sa sortie, en larmes, béquilles en main. Souffrant d'une triple déchirure ligamentaire à la cheville droite et opéré la semaine suivante, il est aujourd'hui en pleine rééducation, la tête déjà tournée vers son prochain retour à la compétition.

Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères d'Eurosport Allemagne, le champion olympique évoque le travail qui est le sien depuis ce 3 juin pour préparer son prochain comeback. "La rééducation se passe très bien, nous dit-il. Je fais des progrès chaque jour et j'ai hâte de passer à l'étape suivante qui me rapprochera encore des courts de tennis".

"Les journées sont longues, avoue l'actuel numéro 2 mondial. Je commence très tôt le matin et je finis tard le soir. On fait beaucoup d'exercices. Tous les jours, on en ajoute de nouveaux. Je travaille beaucoup sur le pied, sur sa mobilité, mais aussi pour retrouver de la force et de la stabilité. Je fais des exercices dans l'eau, du tapis roulant et du vélo. J'ai presque réappris à marcher et à courir."

Je dois être à l'écoute de mon corps le plus possible et savoir quand j'ai atteint la limite

A ce jour, Zverev n'est en revanche pas en mesure de fixer avec précision le moment de sa reprise. "Nous n'avons pas encore décidé d'une date exacte pour mon retour à la compétition, mais je travaille très dur chaque jour pour que ça arrive aussi tôt que possible", explique l'actuel numéro 2 mondial. Mais s'il est impatient, il ne veut pas non plus prendre de risques. L'important, pour lui, est de garder une vision à long terme.

"Je veux gagner chaque tournoi dans lequel je m'engage, poursuit Sacha Zverev. C'est mon caractère, je ne veux pas m'aligner juste pour être là, participer. C'est pour ça que je reviendrai quand je me sentirai capable de gagner." Après avoir déjà manqué Wimbledon, sera-t-il prêt pour l'US Open, quitte à reprendre directement à New York, dans cinq semaines ? "Que mon tournoi de reprise soit un Grand Chelem ou pas, peu importe, assure l'Allemand. Ce n'est pas une question d'importance du tournoi, mais du niveau de confort qui est le mien quand je vais revenir. C'est le plus important pour moi."

Il est en revanche convaincu qu'il n'aura pas d'appréhension quand viendra le temps de reprendre le fil de sa saison. Sa grave blessure, les cris, la douleur seront derrière lui. "Je ne veux pas penser au risque ou au danger, confie Zverev. Il y a toujours des risques dans le sport professionnel et même dans la vie de tous les jours, vous êtes exposés à toutes sortes de dangers. Avec mon équipe, nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème à mon retour."

Le seul danger qui le guette selon lui aujourd'hui est celui de l'impatience. "Je dois être à l'écoute de mon corps le plus possible et savoir quand j'ai atteint la limite, admet-il. Bien sûr, tu veux t'entraîner et travailler autant que possible, mais sans franchir la ligne rouge. J'ai l'habitude de repousser chaque jour les charges de travail mais, aujourd'hui, ce serait contreproductif." Un exercice d'équilibriste pour celui qui est lancé entre l'envie d'aller vite et le risque de revenir trop vite.

