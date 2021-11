Tennis

Face à Zverev, Djokovic a remporté le point du match (et peut-être de la semaine)

ATP FINALS - Le premier set de la demi-finale entre Novak Djokovic et Alexander Zverev a été de très grande qualité. Et si l'Allemand a fini par l'emporter au jeu décisif, c'est bien le numéro un mondial qui, un peu plus tôt, à 5-4 en sa faveur, a remporté le point de la rencontre, peut-être même de la semaine. Un échange d'une énorme intesité.

00:01:36, il y a une heure