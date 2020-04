Federer et Nadal à l'entraînement, chacun sa méthode pour garder la forme

Il faudra patienter de longs mois pour les retrouver en compétition sur un court de tennis. L'annulation de Wimbledon mercredi à cause du COVID-19 a d'ailleurs au moins repoussé la perspective jusqu'au mois d'août, et l'attente pourrait bien être prolongée. Mais ça n'empêche pas Roger Federer et Rafael Nadal de donner respectivement de leurs nouvelles depuis la Suisse et l'Espagne. Les deux rivaux ont ainsi publié jeudi, chacun à leur tour comme s'ils s'étaient donnés le mot, des vidéos de leur séance physique.

Bonnet sur la tête et bien couvert, le Bâlois a ainsi retrouvé son mur - qu'il avait déjà testé lundi - pour frapper quelques balles raquette en main. "Je voulais juste vous montrer comment on pouvait s'entraîner chez soi contre un mur, comme au bon vieux temps", a-t-il confié avec le sourire, avant d'inviter ses compatriotes suisses à se montrer prudents en cette période de pandémie. "Je pense qu'il est plus important que jamais de respecter les consignes gouvernementales, de s'adapter à la situation et de faire de son mieux. Restez en sécurité."

Autre ambiance du côté de Rafael Nadal. Apparemment en pleine séance de course sur tapis, le Majorquin ne s'est pas ménagé et a tenu à partager son effort avec ses fans dans "ces moments difficiles", pour leur donner du courage. A distance, l'Espagnol et le Suisse fonc donc, une fois de plus, front commun.