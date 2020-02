Federer souffle les 19 bougies… de son premier titre

"Joueur éminemment sympathique, avec un très, très beau tennis, il méritait de remporter enfin ce titre. Voilà qui va débloquer mentalement le joueur suisse encore un petit peu plus, et ce ne sera certainement pas le dernier titre remporté par Roger Federer." Bertrand Milliard ne croyait peut-être pas aussi bien dire ce 4 février 2001, jour du premier sacre sur le circuit ATP d’un jeune Bâlois de 19 ans, mais il a eu du nez. Il achevait alors son commentaire d'une finale à Milan qui n'était que le point de départ d'une formidable épopée. Deux fois plus âgé désormais, Federer a ainsi bien complété sa collection avec 102 trophées supplémentaires.

Très ému à l’époque après sa victoire contre le Français Julien Boutter, le Suisse concrétisait une partie des espoirs placés en lui. Un grand soulagement car un an auparavant, battu en finale à Marseille par son compatriote Marc Rosset, Federer en avait pleuré, convaincu d’avoir laissé passer une occasion unique. Il se trompait dans les grandes largeurs. Toujours sur le circuit 19 ans jour pour jour après ce premier titre qu’il craignait ne jamais décrocher, il a désormais le record, longtemps estimé inaccessible, de Jimmy Connors et ses 109 couronnes dans le viseur.

Une moyenne de plus cinq titres par an depuis

A six longueurs de la marque mythique, il devra vraisemblablement jouer au moins encore en 2021 pour rejoindre voire effacer des tablettes l’Américain, s'il reste sur son rythme des deux dernières saisons (quatre titres en 2018 et 2019). Depuis 2001, Federer a d’ailleurs toujours été titré au moins une fois chaque année, à l’exception de l’exercice 2016 auquel il avait dû mettre une fin prématurée en juillet à cause d’une blessure à un genou après une demi-finale perdue à Wimbledon.

En 2017, il s’était d’ailleurs bien rattrapé, triomphant à sept reprises sur le circuit, une moisson qu’il n’avait plus connue depuis une décennie. Il a ainsi récolté plus de cinq titres par an en moyenne depuis qu'il a ouvert son palmarès. Si à 38 ans, les questions se multiplient sur sa capacité à gagner encore en Grand Chelem, cet anniversaire rappelle à quel point la longévité du bonhomme est extraordinaire. Et ce n’est peut-être pas terminé. Où en sera-t-il l'année prochaine au moment de fêter les 20 ans de ce premier titre ?