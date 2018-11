Finale Rolex Paris Masters - Khachanov-Djokovic : Le jeune ambitieux défie le maître du temple

Le contexte

Un habitué des lieux face à un novice. Opposés en finale du Rolex Paris Masters, dimanche à Bercy (15h00), Novak Djokovic et Karen Khachanov vont offrir une inédite au tournoi parisien. Une finale déséquilibrée au niveau du palmarès, mais pas forcément sportivement parlant car les deux hommes y ont réussi des performances de choix. Quadruple vainqueur du tournoi, Djokovic va se mettre en quête d'un 33e titre en Masters 1000 et tenter d'égaler le record de Rafael Nadal, joueur le plus titré dans la plus haute catégorie de tournoi du circuit professionnel. Pour Khachanov, trois titres au compteur, dont deux cette saison en indoor (à Marseille et Moscou), ce sera une grande première dans sa jeune carrière.

Les deux hommes ont réalisé des parcours solides pour se hisser jusqu'à cette grande finale. Pour Djokovic, ses deux premiers matches n'ont pas constitué un problème, c'est plus son quart de finale face à Marin Cilic et son homérique demie face à Roger Federer qui ont entamé son organisme et ses ressources avec 5h12 de jeu cumulées. Beaucoup pour de l'indoor. Mais ne vous inquiétez pas pour le Serbe, il lui reste encore du carburant. Sa capacité de récupération exceptionnelle n'est, elle, plus à prouver et le dernier Wimbledon en a été la preuve.

Pour Karen Khachanov, premier finaliste russe à Bercy depuis 2006 et le sacre de Nikolay Davydenko, tout a fonctionné à merveille cette semaine. Grâce à un niveau de jeu très élevé, le droitier de 22 ans a balayé tous ses adversaires (sauf John Isner) y compris Alexander Zverev et Dominic Thiem, passés à la moulinette en quarts et en demi-finale. Sur des rails, le Russe a connu un surplus de confiance après son succès au forceps face à Isner en huitième de finale sur le petit court n°1. Ce match au couteau, où il a sauvé deux balles de match avant de terrasser le géant de Greensboro, véritable client sur les courts de Bercy, a été son déclic. Le moment qui a tout changé. Cette semaine parisienne est le début de son parcours vers les sommets. Et Djokovic, le dernier obstacle à son explosion aux yeux du monde.

Karen Kachanov lors du Rolex Paris MastersGetty Images

Leur parcours

Karen Khachanov

1er tour - bat Filip Krajinovic (7-5, 6-2)

2e tour - bat Matthew Ebden (6-2, 2-0 ab.)

8e de finale - bat John Isner (6-4, 6-7, 7-6)

Quart de finale - bat Alexander Zverev (6-1, 6-2)

Demi-finale - bat Dominic Thiem (6-4, 6-1)

Novak Djokovic

1er tour - bye

2e tour - bat Joao Sousa (7-5, 6-1)

8e de finale - bat Damir Dzumhur (6-1, 2-1 ab.)

Quart de finale - bat Marin Cilic (4-6, 6-2, 6-3)

Demi-finale - bat Roger Federer (7-6, 5-7, 7-6)

Face-à-face :

Les deux hommes ne se sont affrontés qu'une seule fois sur le circuit ATP. Novak Djokovic a remporté leur unique rencontre. C'était cette saison à Wimbledon, et le Serbe n'avait pas laissé un set à Karen Khachanov (6-4, 6-2, 6-2).

Les 3 stats à connaître :

22. Novak Djokovic est sur une série de 22 matches consécutifs remportés. Le Serbe n'a plus perdu depuis les huitièmes de finale du Masters 1000 de Toronto, début août. C'est la sixième fois de sa carrière qu'il réussit une série avec plus de 20 victoires.

33. S'il s'impose, Novak Djokovic rejoindra Rafael Nadal en tête du nombre de titres en Masters 1000. L'Espagnol en compte pour le moment 33, le Serbe 32.

1. Ce sera la toute première finale en Masters 1000 de Karen Khachanov sur le circuit ATP. Le Russe de 22 ans compte pour le moment trois titres, tous acquis en ATP 250, et est invaincu en finale.

Ils ont dit

Karen Khachanov :

" C'est le dernier tournoi de l'année donc je suis très content de réussir ça, d'atteindre la finale, mais ce n'est pas terminé. Je suis impatient de disputer la finale. Ça sera un match sympa contre une légende. "

Novak Djokovic :

" Karen mérite d'être là où il est. Il joue un bon tennis. Il est solide du fond du court et il dispose d'un bon service. "

Notre avis :

Avantage Novak Djokovic. Même s'il a lutté pendant trois heures pour se défaire de Roger Federer en demi-finale, le numéro deux mondial n'a cessé de montrer par le passé ses incroyables capacités de récupération. Il sera en pleine forme et en pleine confiance avant de défier Karen Khachanov. Même s'il a les armes pour poser des problèmes à Djokovic, le Russe semble encore trop tendre et manque d'expérience dans de telles sphères. Il jouera ici sa première finale de Masters 1000 face à une légende du jeu. Cette finale se jouera en deux manches comme à Shanghai où le novice Borna Coric avait pris la leçon. Si le Russe bat Djokovic, ce sera à ranger dans la catégorie des exploits. Il devra garder la tête très froide pour réussir ce pari fou.