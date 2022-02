Il fait partie des nombreux Ukrainiens qui vivent actuellement un cauchemar. Comme sa collègue et compatriote Elina Svitolina, Sergiy Stakhovsky, 240e mondial, communique beaucoup ces derniers jours sur les réseaux sociaux son soutien à son pays, l'Ukraine, qui tente en ce moment de résister à l'invasion russe. Contacté par la chaîne britannique Sky Sports samedi, le tombeur de Roger Federer à Wimbledon en 2013 s'est exprimé sur cette actualité dramatique et s'est dit prêt à aider les siens sur le terrain.

Ad

Actuellement en Hongrie pour mettre en sécurité sa femme et ses enfants, le joueur de 36 ans prévoit de retourner au front, répondant à l'appel de son président Volodymyr Zelensky. "Bien sûr que j'ai l'intention de me battre, c'est la seule raison pour laquelle j'essaie de revenir. Je me suis inscrit dans l'armée de réserve, je n'ai juste pas fourni encore assez de documents pour signer le contrat. Je n'ai pas d'expérience militaire, mais j'ai déjà utilisé une arme", a-t-il affirmé face caméra, déterminé mais visiblement très touché.

ATP Acapulco Agressivité et volées inspirées : comment Nadal a conquis sa 4e couronne au Mexique IL Y A UNE HEURE

Soyons réalistes, ce sera très dur de résister longtemps

Stakhovsky a d'ailleurs de quoi l'être personnellement. Au-delà de son grand attachement à son pays, il a de la famille sur place. S'il suit comme tout le monde l'évolution de la situation grâce aux médias, il a une idée plus précise de la vie en Ukraine grâce à ses contacts. "Mon père et mon frère sont chirurgiens, ils sont stressés, mais je leur parle souvent. Ils dorment au sous-sol en ce moment (pour se protéger des bombardements, NDLR)", a-t-il encore expliqué.

Comme d'autres sportifs avant lui, il a enfin lancé un appel à l'aide, sans toutefois en espérer grand-chose. "Ça fait une grande différence pour nos forces armées de savoir qu'ils ne sont pas seuls, au moins sur le plan médiatique. Mais soyons réalistes, cela fait 8 ans que nous sommes en conflit contre la Russie, et qui s'en souciait ? Aucun d'entre nous ne croyait que ça pouvait arriver, et pourtant c'est arrivé. Aucun leader européen ou du monde n'est prêt à aider, à s'engager dans le combat en Ukraine peut-être pour une meilleure Europe dans le futur. Nous résisterons. Mais soyons réalistes, la Russie est un pays de 140 millions d'habitants qui s'étend de l'Europe à l'Alaska, ce sera très dur de résister longtemps."

ATP Acapulco Reçu 3/3, Nadal poursuit son début de saison de rêve IL Y A 3 HEURES