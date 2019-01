La Suisse de Roger Federer s'impose face aux Etats-Unis de Serena Williams

Les images resteront dans les mémoires. A Perth, mardi, Serena Williams et Roger Federer se sont affrontés pour la première fois sur un court lors d'un match "officiel", eux qui pèsent en cumulé 43 titres en Grand Chelem. Une rencontre plus marquante pour son caractère singulier que pour le déroulement de la partie, qui a débouché sur une victoire assez anecdotique du double mixte suisse en deux manches (4-2, 4-3[3]). Et sur le succès plus globalement des Helvètes (2-1) et l'élimination des États-Unis.

Vidéo - Bencic et Federer ont croqué Williams et Tiafoe : les temps forts de leur succès 01:26

Concernant le match lui-même, Roger Federer et Belinda Bencic ont su se montrer plus efficaces. Ils ont profité de leur seule balle de break dans le premier set pour prendre les devants. Et ils ont ensuite été plus consistants dans la seconde manche, notamment dans le tie-break.

Comme prévu, Serena Williams, accompagnée de Frances Tiafoe, a montré que sa puissance pouvait mettre à mal n'importe quel adversaire. A la volée, l'Américaine a mis à mal Federer à plusieurs reprises. Mais l'intérêt du match était bien sûr ailleurs. En témoigne les sourires des deux équipes à l'issue de la partie. Et ce selfie mémorable pris par les deux monstres du tennis, heureux de partager ce moment unique.