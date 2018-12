Hopman Cup : Roger Federer affrontera Serena Williams, la France opposée à l'Allemagne

La 31e édition de ce tournoi exhibition mixte par équipes oppose huit pays répartis en deux groupes jusqu'au 5 janvier. Le 1e janvier, le n°3 mondial Roger Federer et sa compatriote Belinda Bencic seront opposés aux États-Unis de Frances Tiafoe et Serena Williams, autre légende du tennis, lors du double mixte.

Ce match sera un face-à-face inédit entre deux des plus grands champions de leur sport, cumulant à eux deux pas moins de 43 trophées en Grand Chelem. "On va sûrement minimiser la chose, dire que ce n'est pas si important pour nous, que ce sera juste un match de plus, mais dans les faits ce n'est pas le cas dans la mesure où ce sera sûrement la première et la dernière fois où nous nous rencontrerons", a expliqué Federer, âgé de 37 ans et presque 6 mois. "C'est pourquoi j'espère que nous serons tous les deux au meilleur de notre forme le jour J", a ajouté le tenant du titre et double vainqueur (2001 et 2018). Dans ce groupe B, Grande-Bretagne et Grèce complèteront le plateau.

Groupe compliqué pour les Bleus

Dans l'autre groupe (A), plus relevé, il faudra battre le duo de choc allemand composé d'Alexander Zverev et Angelique Kerber, respectivement numéro 4 et numéro 2 mondiaux. En 2018, Zverev a remporté le Masters et Kerber a signé une troisième victoire en Grand Chelem (Wimbledon) à son palmarès. Ils s'étaient inclinés en finale de la précédente Hopman Cup face à la Suisse.

Lucas Pouille (32e à l'ATP) et Alizé Cornet (45e à la WTA) essaieront de décrocher un troisième titre pour la France après les victoires des paires Tsonga-Cornet en 2014 et Gasquet-Mladenovic en 2017. Ils affronteront l'Allemagne le 2 janvier. Espagne et Australie complèteront ce groupe.

Les participants :

Allemagne : Alexander Zverev (N.4) et Angelique Kerber (N.2)

Australie : Matt Ebden (N.46) et Ashleigh Barty (N.15)

Espagne : David Ferrer (N.126) et Garbine Muguruza (N.18)

États-Unis : Frances Tiafoe (N.39) et Serena Williams (N.16)

France : Lucas Pouille (N.32) et Alizé Cornet (N.45)

Grande-Bretagne : Cameron Norrie (N.91) et Katie Boulter (N.97)

Grèce : Stéfanos Tsitsipás (N.15) et María Sákkari (N.41)

Suisse : Roger Federer (N.3) et Belinda Bencic (N.454)

Les groupes et le programme :

Groupe A : Allemagne, Australie, Espagne, France

Groupe B : États-Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Suisse

Samedi : Grande-Bretagne - Grèce, Australie-France

Dimanche : Allemagne-Espagne, Grande-Bretagne - Suisse

Lundi : États-Unis - Grèce

Mardi : États-Unis - Suisse

Mercredi : France-Allemagne, Australie-Espagne

Jeudi : Grande-Bretagne - États-Unis, Grèce-Suisse

Vendredi : Espagne-France, Australie-Allemagne

Samedi : Finale entre les premiers de chaque groupe