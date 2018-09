Il y a 20 ans, Roger Federer remportait le 1er match de sa carrière

Ce 30 septembre 1998, Roger Federer n'imaginait certainement pas ce qui l'attendrait au cours des deux décennies suivantes. Ce jour-là, au tournoi de Toulouse, le Suisse était juste heureux de décrocher la toute première victoire de sa carrière professionnelle. Sorti des qualifications, Federer, alors âgé de 17 ans, avait battu Guillaume Raoux au 1er tour. Sacrée perf' à l'époque, puisque le Français était 45e mondial. Federer, lui, était 878e...

Au cours de cette saison 1998, il évoluait surtout sur le circuit juniors. Il avait disputé son premier tournoi chez les grands en juillet, à Gstaad, où il avait perdu le premier match de sa carrière professionnelle, face à Lucas Arnold. C'est donc en France, à Toulouse, et face à un Français, Guillaume Raoux, que le Suisse allait se dépuceler sur le circuit, et avec la manière, puisqu'il ne laissera que quatre jeux au Français (6-2, 6-2).

20 ans et 1167 victoires plus tard...

"Je crois qu'il revenait d'un match de Coupe Davis en Israël. C'est ça qui m'a aidé à gagner," s'était souvenu le Bâlois il y a quelques années. Cette victoire reste en tout cas spéciale. Chaque fois qu'il atteint un cap symbolique en termes de nombre de victoires, il cite ce premier succès comme un de ses plus marquants. Dans la foulée, Roger Federer va battre l'Australien Richard Fromberg, 43e mondial, avant de s'incliner en quarts contre Jan Siemerink. A l'issue de ce tournoi, le jeune Suisse va passer de la 878e à la 396e place. La machine était lancée.

Aujourd'hui, deux décennies plus tard, Roger Federer affiche 1168 victoires au compteur. Il avait signé sa 100e victoire en octobre 2001, sa 300e en septembre 2004, lors de la finale de l'US Open remportée contre Lleyton Hewitt pour son premier sacre à New York et son premier Petit Chelem, sa 500e en avril 2007, et la 1000e en janvier 2015. C'était à Brisbane, un autre jour de finale, gagnée face à Milos Raonic pour le 83e titre de sa carrière.

Dans l'ère Open, seul Jimmy Connors est encore devant lui en nombre de matches gagnés. L'Américain s'était arrêté à 1256. Il en manque donc encore 88 à Federer pour s'approprier ce record. A 37 ans passés, la tâche parait difficile. Mais avec Federer...