Incendies en Australie : Ensemble, Federer et Nadal donnent 250 000 dollars australiens

Ils l’avaient annoncé, ils ont tenu parole. Mobilisés pour participer à la levée de fonds en faveur des victimes des incendies en Australie, Roger Federer et Rafael Nadal ont participé au match-exhibition « AO Rally for Relief » organisé mercredi à la Rod Laver Arena de Melbourne à quelques jours du début de l’Open d’Australie. Et par la voix de l’Espagnol, les deux stars du circuit ont annoncé une contribution commune de 250 000 dollars australiens, soit près de 155 000 euros.

"Nous avons parlé avec Roger et nous avons décidé de donner 250 000 dollars australiens pour aider. Nous espérons que cela pourra inspirer encore du monde pour faire face à ce désastre terrible qui frappe l’Australie", a notamment déclaré le numéro 1 mondial. Les deux joueurs ne sont pas les premiers à se mobiliser, l’ITF, l’ATP, la fédération australienne et les trois autres tournois du Grand Chelem ont également annoncé des contributions de centaines de milliers d’euros. Serena Williams a, elle, reversé tous ses gains lors de son titre à Auckland.

Près de 3 millions d'euros collectés lors de l'exhibition

Pour ouvrir l'événement, un double au meilleur des quatre jeux a eu lieu : Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alexander Zverev et Cori Gauff y ont participé. Puis, Roger Federer et Nick Kyrgios ont disputé un simple d'une manche classique, achevée au tie-break. Le match-exhibition de mercredi a permis la collecte de 4 826 014 dollars australiens (près de 3 millions d'euros) au total. Ces dons seront reversés à la Croix-Rouge australienne qui est mobilisée quotidiennement sur le terrain pour les victimes.