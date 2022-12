Stefanos Tsitsipas est décidément un drôle de loustic. Du moins en ce qui concerne sa communication récente. Frustré d'avoir été renversé par Andrey Rublev lors de son dernier match de poule du Masters de Turin voici un peu plus de deux semaines, il s'était montré très critique à l'égard du Russe, estimant que ce dernier ne disposait pas de beaucoup d'armes dans son jeu. Et dans un entretien publié dimanche par le média Arab News , en marge de l'exhibition d'Abou Dabi (16-18 décembre prochains) à laquelle il prendra part, le Grec s'en est excusé… à sa façon.

Ad

"Ce que j'ai dit dans cette conférence de presse contre Rublev, c'était très injuste et pas correct", a commencé l'intéressé. Avant d'expliquer que ses propos étaient en fait… calculés, avec un objectif bien précis. "Je voulais qu'il soit en colère à l'approche de son prochain match, pour qu'il essaie de jouer encore mieux. Je ne vais pas en donner les raisons parce que je pense que c'est assez évident, vu la situation qui aurait été la mienne si j'avais été en demi-finale contre cet adversaire", a-t-il lâché.

Tennis "J'aimerais rejouer" : A 42 ans, Venus Williams n'a (peut-être) pas encore pris sa retraite IL Y A 3 HEURES

"On ne va pas reprocher à Tsitsipas de dire ce qu'il pense"

S'il avait gagné contre Ruud, ça m'aurait permis de finir Top 3

Tsitsipas, qui aurait pu terminer la saison numéro 1 mondial en cas de parcours parfait à Turin, a finalement glissé à la 4e place. Or, le Grec a été finalement devancé sur le podium par Casper Ruud qu'il aurait retrouvé en demi-finale s'il avait réussi à battre Andrey Rublev. Conscient d'avoir gâché une belle chance, il savait néanmoins que le Russe lui aurait permis de finir 3e au classement, s'il battait le Norvégien.

Un calcul bien étrange et finalement pas payant. "Je voulais vraiment qu'Andrey gagne son prochain match, et mon approche était d'ajouter un petit peu d'huile sur le feu, pour lui donner encore plus faim, pour qu'il soit encore plus concentré. Je pense que ce n'était pas bien inspiré, parce qu'on a eu l'impression qu'il n'a pas pu jouer au niveau voulu. J'ai vu le match et je ne pense pas qu'il ait été aussi performant que ce à quoi je me serais attendu. S'il avait gagné ce match, ça m'aurait permis de finir dans le Top 3. J'ai joué un petit peu avec ce contexte pour me donner autant de chances que possible. Mais bien sûr, le meilleur moyen d'y parvenir aurait été de gagner mon match."

Tsitsipas s’est délité, Rublev s’est éveillé : le résumé d’un match à deux visages

Rublev n'est pas limité, ce n'est pas ce que je pense de lui

En prononçant ses mots, Tsitsipas a potentiellement un autre objectif : montrer qu'il n'aurait en fait pas perdu son sang-froid, que ses émotions n'auraient pas pris le dessus. Une manière d'assurer en somme que mentalement, il n'avait pas vrillé tant que cela. Reste le malaise perceptible et la volonté de faire amende honorable.

"Andrey est un excellent joueur, avec un grand arsenal à sa disposition qu'il utilise extrêmement bien sur le court sur le court. Il peut frapper la balle vraiment fort. C'est une sorte de Marat Safin de la nouvelle génération. Je ne pense pas qu'il ait un jeu limité. Il est capable de rivaliser avec les meilleurs depuis plusieurs années. C'est l'un des joueurs les plus disciplinés du circuit, il est très professionnel. Pour ne rien gâcher, il est très drôle, j'aime partager des moments avec lui. Il est très sympa et aime faire de l'auto-dérision", a-t-il estimé, ne tarissant pas d'éloges pour son collègue.

Avant de faire preuve peut-être de davantage de sincérité. "Donc, est-ce que je regrette ce que j'ai dit ? Oui je le regrette. J'étais extrêmement blessé de ne pas avoir pu aller au bout dans ce Masters. J'ai trouvé un exutoire à toute cette frustration, mais ce n'était pas la bonne manière de le faire, même si je le faisais avec un objectif. Si je le voyais, je m'excuserais évidemment parce que ce n'est vraiment pas ce que je pense de lui en réalité."

Open d'Australie Monfils n'ira pas à Melbourne mais a les Jeux en tête IL Y A 16 HEURES