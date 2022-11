Stefanos Tsitsipas est un champion. Et, comme tous les autres champions, c'est un mauvais perdant. Mais, à la différence d'autres, le Grec a bien du mal à se contenir face aux micros et maîtrise très mal la langue de bois. Alors, quand une défaite le laisse K.-O., il laisse souvent échapper sa frustration. Ce vendredi, il était presque abasourdi par le scénario de sa défaite face à Andrey Rublev (3-6, 6-3, 6-2), le privant du dernier carré.

Ad

Alors, il a défendu son match. "C'est vraiment dommage car je trouve que j'ai été le meilleur joueur sur le court, a-t-il lancé dans un premier temps. J'ai eu l'impression que je pouvais faire plus de choses que lui avec la balle aujourd'hui, que je pouvais être plus créatif. Mais je n'ai même pas besoin de le dire en fait, je crois que c'est assez évident".

ATP Finals Tsitsipas s’est délité, Rublev s’est éveillé : le résumé d’un match à deux visages IL Y A 10 HEURES

"Mais il a réussi à l'emporter avec les rares atouts qu'il a, a-t-il continué. Il a réussi à en tirer un vrai avantage et a réussi à gagner aujourd'hui". Passé complètement à côté de la dernière manche, Tsitsipas a estimé que le jeu de Rublev rendait impossible son tennis varié et offensif, entrevu face à Medvedev. "Quand votre adversaire reste aussi proche de sa ligne de fond, cela vous donne moins de temps pour venir au filet. Je n'ai pas vraiment réussi à monter, je crois que je ne l'ai fait que deux fois sur le match", a-t-il conclu.

Stefanos Tsitsipas Crédit: AFP

"Bien sûr que c'est un meilleur joueur..."

Interrogé quelques minutes après sa victime du jour, Rublev n'a pas mis de l'huile sur le feu mais a tenu à remettre l'église au centre du village. "Je ne sais pas si j'ai peu d'atouts ou pas, a-t-il d'abord avancé. Mais si on fait par coup, je crois que son revers est meilleur que le mien. Pas son coup droit, ni sa vitesse au service…"

"Bien sûr, c'est un meilleur joueur car il est mieux classé et qu'il a obtenu de meilleurs résultats mais je ne crois pas que je l'ai battu aujourd'hui uniquement avec quelques atouts, a-t-il enchaîné. Si vous reprenez tous nos matches, on a eu beaucoup de longues batailles. Cette année uniquement, j'ai perdu deux fois en trois sets et cette fois, je le bats en trois". Une issue que Tsitsipas n'avait visiblement pas envisagée.

2 heures de bras de fer et Tsitsipas fait plier Rublev : Le résumé de sa victoire en vidéo

ATP Finals Un Rublev renversant s'invite dans le dernier carré IL Y A 11 HEURES