La nouvelle a secoué la planète tennis cette semaine. Ancienne numéro 1 mondiale, sacrée à Roland-Garros en 2018 et Wimbledon en 2019, Simona Halep a été suspendue provisoirement en raison d'un contrôle positif au Roxadustat, un médicament faisant partie de la catégorie "EPO" dans la liste des produits interdits par l'agence mondiale antidopage. Choquée, l'intéressée a expliqué vouloir prouver qu'elle n'avait pas ingéré "sciemment" une telle substance . Et ce dimanche, elle a reçu un soutien de poids dans le monde du tennis.

Darren Cahill, l'un des coachs les plus célèbres des circuits ATP et WTA qui a longtemps travaillé au côté de la Roumaine, s'est ainsi exprimé sur son compte Instagram. "Même si je ne travaille plus avec Simona, j'aimerais parler clairement de la personne que je connais et de l'athlète avec laquelle j'ai travaillé pendant six ans. D'abord, et c'est le plus important, il n'y a AUCUNE chance que Simona ait pris une substance de la liste des produits interdits en toute connaissance de cause. Aucune. Zéro", a-t-il affirmé sans équivoque.

Elle a façonné sa carrière en travaillant dur, comme il le fallait

L'Australien s'est lancé dans un vibrant plaidoyer pour défendre son ancienne protégée, dont il a décrit le caractère en détail. "C'est une athlète qui s'inquiétait de tout ce qui lui était prescrit par les professionnels de santé (et cela arrivait rarement), ou de tout éventuel complément alimentaire. Simona demandait systématiquement : 's'il vous plait, vérifiez deux ou trois fois ce produit pour être sûr que c'est légal, sûr et permis. Si vous n'êtes pas sûr, je ne le prends.'

Cahill a tenu aussi à préciser qu'il soutenait l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) et son programme de contrôles sur le circuit. Il ne remet ainsi pas en cause le système de lutte contre le dopage, mais estime que Halep n'a pas pu ingérer un tel produit en toute connaissance de cause. Question de personnalité, selon lui. Soranna Cirstea avait d'ailleurs utilisé le même type d'argument pour défendre sa compatriote et collègue sur les réseaux sociaux.

"L'honnêteté a toujours été sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. On a souvent ri du fait qu'elle était incapable de jouer la comédie et de dire le moindre petit mensonge. Posez-lui une question en conférence de presse et elle sera d'une honnêteté désarmante. Tout le monde peut se rendre compte de l'état émotionnel dans lequel elle est, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est Simo. Ce qu'on voit d'elle, c'est ce qu'elle est. Elle a façonné une carrière fantastique en travaillant dur, comme il le fallait. Je crois en elle. J'ai toujours cru en elle et plus que jamais maintenant sur ce problème particulier. Je soutiens Simo", a conclu Cahill.

