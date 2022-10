Pourquoi Simona Halep a-t-elle été suspendue ?

Un échantillon fourni par la joueuse lors de l'US Open fin août a montré des traces de Roxadustat, a déclaré l'International Tennis Integrity Agency (ITIA). Notifiée par écrit d'une violation le 7 octobre dernier, Halep a alors demandé l'analyse de l'échantillon B, qui a confirmé les premiers résultats, déclenchant donc sa suspension du circuit.

Qu'est-ce que le Roxadustat ?

C'est un médicament qui stimule la production de globules rouges et qui est généralement utilisé dans le traitement des anémies et problèmes rénaux. Il fait partie de la catégorie "EPO" dans la liste des produits dopants de l'agence mondiale antidopage, et demeure interdit en compétition comme en dehors. Le Roxadustat a été signalé pour la première fois en 2015 et le contrôle du marcheur Bertrand Moulinet. En France, il est plus connu sous le nom de "Evrenzo".

Comme a réagi l'intéressée ?

Elle nie en bloc. La joueuse roumaine, actuelle 9e mondiale, a immédiatement réagi sur ses réseaux sociaux, estimant que le test positif était "le plus grand choc de (ma) vie". "Tout au long de ma carrière, l'idée de tricher ne m'a jamais traversé l'esprit une seule fois, car c'est totalement contraire à toutes les valeurs avec lesquelles j'ai été éduquées", a-t-elle poursuivi.

"Je me battrai jusquau bout pour prouver que je n'ai jamais pris sciemment de substance interdite et je suis sûre que tôt ou tard, la vérité éclatera." Le 15 septembre, après une opération du nez, elle annonçait déjà sur Twitter que sa saison était terminée et qu'elle ne rejouerait pas avant 2023. Fin aout, la vainqueure de Roland-Garros en 2018 et de Wimbledon en 2019 avait été éliminée au premier tour de l'US Open par l'Ukrainienne Daria Snigur, pourtant issue des qualifications.

Quelle suspension peut-être appliquée ?

Pendant une suspension provisoire, un joueur ou une joueuse ne peut participer ni assister à aucun évènement. Dans un premier temps, elle dispose de dix jours à compter de la notification de l'ITIA pour faire appel de sa suspension provisoire. Si l'on se réfère au Code mondial antidopage, l'ancienne numéro un mondiale risque désormais une suspension pouvant aller jusqu’à quatre ans. Dans tous les cas, la vainqueure de Roland-Garros en 2018 et de Wimbledon en 2019 pourrait éventuellement faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Halep est la première joueuse de premier plan prise dans les filets de l'antidopage depuis la retentissante suspension de Maria Sharapova en 2016. Contrôlée positive au meldonium, la star russe avait finalement écopé d'une suspension de quinze mois.

