C'est un séisme sur la planète tennis. Et comme souvent, personne ne l'avait vu venir. Cette nuit, la WTA a vu sa patronne dire stop. A seulement 25 ans et alors qu'elle domine le tennis féminin, Ashleigh Barty a choisi de tirer sa révérence, quelques mois après son sacre devant son public à l'Open d'Australie. "Je suis tellement heureuse, et je suis tellement prête et je sais juste maintenant dans mon coeur qu'en tant que personne, c'est la bonne décision", a déclaré l'Australienne, en larmes, dans un message vidéo.

Au sommet du classement WTA depuis septembre 2019, Barty a remporté dans sa carrière 15 titres en simple, dont trois en Grand Chelem (Roland-Garros 2019, Wimbledon 2021, Open d'Australie 2022). "Le succès pour moi c'est savoir que j'ai tout donné, tout ce que je pouvais. Je suis comblée, je suis heureuse, et je sais combien de travail il faut pour donner le meilleur de soi-même", a expliqué la native d'Ipswich qui compte également à son palmarès douze titres en double, dont un en Grand Chelem (US Open 2018).

Pouvoir gagner Wimbledon était mon rêve. Cela a vraiment changé ma perspective

Titrée sur ses terres en janvier pour devenir la première Australienne en 44 ans à s'imposer à Melbourne - rejoignant le club fermé des joueuses sacrées en Grand Chelem sur trois surfaces différentes -, "Ash" a atteint son dernier objectif. Et aujourd'hui, elle est vidée. Absente du circuit depuis son succès à Melbourne, elle n'a plus la force ni l'envie de poursuivre. "C'est juste que je n'ai plus ça en moi. Je n'ai plus l'énergie physique, la volonté émotionnelle et tout ce qu'il faut pour se dépasser au plus haut niveau", a-t-elle poursuivi.

Si elle se dit être "absolument épuisée", ce désir d'arrêter ne vient cependant pas de nulle part. Cela fait même quelques mois que cela lui trotte dans la tête. Car c'est à Londres que le déclic a eu lieu en juillet dernier . "Pouvoir gagner Wimbledon était mon rêve, mon seul vrai rêve dans le tennis. Cela a vraiment changé ma perspective. J'ai eu cette intuition après Wimbledon et j'en ai beaucoup parlé à mon équipe" a avoué la championne. "Il y avait juste une petite partie de moi qui n'était pas tout à fait satisfaite (...) Et puis est venu le défi de l'Open d'Australie et je pense que pour moi, c'est la manière la plus parfaite" de partir.

Poursuivre d'autres rêves

Si cette annonce soudaine a provoqué un tremblement de terre sur la planète de la petite balle jaune, le profil d'Ashleigh Barty rend cette décision pas si surprenante que ça. L'Australienne avait ainsi déjà choisi de prendre ses distances avec le tennis à 17 ans. Pendant dix-sept mois, elle avait rangé ses raquettes pour signer un contrat professionnel avec l'équipe du Brisbane Heat pour la saison inaugurale du championnat féminin de cricket. "Pour la faire courte, j'avais besoin de me retrouver. Je m'étais un peu perdue au cours de la première partie de ma carrière", expliquait-t-elle en janvier.

Elle a aussi remporté un tournoi de golf quand la pandémie l'a éloignée des courts. Alors, ce n'est finalement qu'un épisode de sa vie qu'elle referme. "Je sais que le moment est venu pour moi de m'éloigner, de poursuivre d'autres rêves et de poser les raquettes", a insisté la joueuse qui a remporté 15 titres sur le circuit WTA. De quoi laisser penser qu'on pourra la revoir sur des terrains de sports, même si ce ne sont pas des courts de tennis.

