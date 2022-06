Tennis

Jeu, Set et Maths - Du Queen's à Halle, les bonnes séries se poursuivent... comme les mauvaises

Matteo Berrettini et Hubert Hurkacz n'ont pas été lauréats respectivement du Queen's et de Halle par hasard. Avec notre partenaire Jeu, Set et Maths, voici 5 statistiques qui ont marqué la semaine avec des bonnes et des mauvaises séries qui se poursuivent. Seule exception pour Nick Kyrgios qui aurait bien aimé que la sienne perdure.

00:02:06, il y a une heure