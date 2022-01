Tennis

Jeu, set et maths : Premier titre Kokkinakis à la maison et retour en forme de Murray

Retour au plus haut niveau pour l’ancien espoir australien Thanasi Kokkinakis qui a décroché son premier titre en carrière à domicile. Après le sacre, l’abandon pour Gaël Monfils au deuxième tour du second tournoi d’Adélaïde. Et la première finale ATP depuis trois ans pour Andy Murray. Voici les stats marquantes de la semaine avec @JeuSetMaths

