Kvitova engagée avec les meilleurs Tchèques dans un tournoi à Prague fin mai

La République tchèque se prépare aussi à organiser le retour à la compétition tennistique. Un tournoi à Prague se tiendra ainsi du 26 au 28 mai avec deux épreuves simultanées avec huit joueuses d'un côté et huit joueurs de l'autre. Petra Kvitova et Karolina Pliskova devraient notamment être au rendez-vous. "C'est la première compétition préparée par la Fédération tchèque de tennis pour les joueurs en cette période où ils ne peuvent pas voyager à cause de la pandémie", déclare le porte-parole de ce tournoi, Karel Tejkal, dans un communiqué.

"Huit joueuses vont jouer sur dur et huit joueurs sur terre battue", a précisé le directeur du tournoi David Trunda. Le plateau sera plus relevé chez les femmes, puisque les joueuses tchèques sont mieux classées que leurs homologues masculins. Outre Kvitova, aujourd'hui 12e mondiale, Karolina Muchova (26e) et Barbora Strycova (31e) sont annoncées. Karolina Pliskova et sa soeur jumelle Kristyna (69e) devraient aussi participer "si elles sont en bonne santé", a précisé le patron de la fédération tchèque, Ivo Kaderka.

"Je suis impatiente de jouer un tournoi après une si longue pause", a déclaré Kvitova. "Je suis vraiment curieuse de voir dans quelle forme nous serons après cette période sans tournois", a-t-elle ajouté. Selon Ivo Kaderka, les recettes du tournoi serviront à financer la lutte contre le Covid-19 qui a fait 270 morts en République tchèque. Le tennis mondial est à l'arrêt depuis début mars et jusqu'à mi-juillet au moins, en raison de la pandémie.

