Le temps des réformes est arrivé pour l'ATP. L'instance dirigeante du circuit professionnel masculin a dévoilé jeudi avoir adopté la phase 1 d'un plan stratégique à long terme appelé "One Vision" destiné à assurer la croissance du tennis, après deux ans de consultation notamment des Conseil des joueurs et des tournois. Dès 2023, plusieurs mesures seront mises en vigueur comme la transparence des bilans financiers des tournois et le partage des bénéfices à 50/50 entre tournois et joueurs. Et pour assurer de nouveaux profits, le format de la plupart des Masters 1000 va lui aussi changer.

Ainsi, à partir de la saison prochaine, les Masters 1000 de Madrid, Rome et Shanghaï auront des tableaux de 96 joueurs (au lieu de 56) et dureront plus longtemps que précédemment : 12 jours au lieu d'une semaine. A partir de 2025, ceux de Cincinnati et du Canada (Montréal et Toronto) les imiteront. Ces cinq tournois suivront ainsi l'exemple d'Indian Wells et Miami qui s'étendent à eux deux sur tout le mois de mars. Seuls les Masters 1000 de Monte-Carlo et de Paris-Bercy ne sont pas concernés (pour le moment) par cette réforme.

Grâce à ce changement, l'ATP prévoit une croissance du prize money de 35 % de cinq événements concernés d'ici 2025.

