ATP - Les tournois masculins ont enfin une date de reprise ! L'ATP vient d'officialiser le retour de la compétition. Celui-ci se fera dès le 14 août prochain à Washington. Cincinnati, l'US Open, Kitzbühel, Madrid, Rome suivront ensuite. Mais aussi Roland-Garros dont la date de début a été fixée au 27 septembre.

L’ATP a fini par trancher. Une semaine tout juste après la réunion en visioconférence organisée avec plus de 400 joueurs, l’instance dirigeante du tennis professionnel masculin a publié un calendrier de reprise du circuit après cinq mois de suspension à cause de la pandémie de coronavirus. Rendez-vous est donc pris à Washington le vendredi 14 août, s’enchaîneront ensuite le Masters 1000 de Cincinnati (22 août) et l’US Open (31 août-13 septembre) à New York. Pour permettre aux tournois de Madrid et de Rome de se jouer successivement, Roland-Garros sera décalé d’une semaine et aura lieu du 27 septembre au 11 octobre.

Après la confirmation officielle de la tenue de l’US Open mardi, une communication de l’ATP était attendue, elle n’a donc pas tardé. A noter qu’un autre tournoi, l’ATP 250 de Kitzbühel figure parmi la liste dévoilée par l’instance. Seule épreuve de cette catégorie pour le moment sauvegardée, elle sera organisée au cours de la deuxième semaine du Majeur américain. Difficile par conséquent d’imaginer des joueurs engagés aux Etats-Unis, même éliminés tôt, participer à la compétition autrichienne, vu le décalage horaire, le voyage et les contraintes sanitaires.

Pas de Top 10 à Kitzbühel ?

D’ailleurs les membres du top 10 ne pourront pas jouer à Kitzbühel, sauf s’ils ont été sortis prématurément à Flushing Meadows. "Notre objectif a été de reprogrammer autant de tournois que possible pour sauver en partie la saison. Ce calendrier est le fruit d’une belle collaboration et nous espérons ajouter d’autres événements à mesure que la situation sanitaire évolue", a notamment indiqué Andrea Gaudenzi dans un communiqué. La suite du programme, après Roland-Garros, avec une possible tournée asiatique, l’automne indoor européen et un éventuel Masters, sera dévoilée dans le courant du mois de juillet.

Les circuits Challenger et ITF reprendront également leur cours la semaine du 17 août. Enfin, l’ATP n’a pas pris encore de décision quant à la distribution des points et au dégel du classement. Le fait que les qualifications de l’US Open notamment soient annulées pose un problème d’équité dans cette optique. L’instance se dit à la recherche d’une solution équitable pour permettre à la hiérarchie d’évoluer à nouveau avec la reprise du jeu.

Le calendrier de reprise du circuit :

ATP 500 de Washington à partir du 14 août

Masters 1000 de Cincinnati (exceptionnellement déplacé à New York) à partir du 22 août

US Open (31 août-13 septembre)

ATP 250 de Kitzbühel à partir du 8 septembre

Masters 1000 de Madrid à partir du 13 septembre

Masters 1000 de Rome à partir du 20 septembre

Roland-Garros du 27 septembre au 11 octobre

