Troisième édition de la Laver Cup et troisième victoire pour l'Europe. L'équipe du Vieux Continent était donnée très largement favorite ce week-end à Genève. Mais si les forces en présence semblaient déséquilibrées sur le papier, l'équipe du reste du monde a tenu la distance.

Avant le tout dernier match, elle menait même 11 points à 10, grâce à la victoire de Taylor Fritz sur Dominic Thiem au super tie-break. Roger Federer avait de son côté battu John Isner (6-4, 7-6) mais le Suisse s'était incliné en double avec Stefanos Tsitsipas (qui avait suppléé Rafael Nadal, blessé) face à la paire américaine Isner-Sock.

Le vainqueur de l'ultime simple entre Alexander Zverev et Milos Raonic était donc certain d'apporter les trois points décisifs à son équipe. Le jeune Allemand s'est imposé en trois sets (6-4, 3-6, 10-4) face au Canadien, trop fébrile dans les moments-clés, notamment côté coup droit. La Laver Cup 2020 se tiendra à Boston, et John McEnroe et Björn Borg seront toujours à la tête des deux équipes. L'annonce a été faite dimanche soir à Genève lors de la cérémonie protocolaire.