L'ITF crée des "panels" pour mieux représenter les joueurs mal classés en son sein

Pour mieux répondre aux attentes des joueuses et joueurs les plus durement frappés financièrement par l'arrêt du World Tennis Tour (circuit secondaire), la Fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé la mise en place de panels pour qu'ils soient mieux représentés au sein de l'instance.

La Fédération internationale de tennis (ITF) a-t-elle entendu l'appel au secours des joueuses et des joueurs professionnels précaires ? Critiquée pour son manque de communication en cette période de crise sanitaire et économique, l'instance a décidé mardi de mettre en place des panels de joueuses et de joueurs du World Tennis Tour (circuit secondaire) pour mieux prendre en compte leurs besoins. Ils seront présidés par Mark Woodforde côté masculin, et Mary Pierce côté féminin qui n'auront cependant pas de droit de vote.

"Il est vital que les avis des joueurs soient représentés à tous les niveaux du sport. Nous les encourageons à s'impliquer dans l'élection de ces panels, c'est une opportunité de participer au processus de décision pour le tennis, d'échanger des idées et des expériences pour façonner le sport pour les générations futures", s'est félicité David Haggerty, président de l'ITF. En tout, sept joueurs et sept joueuses seront élus pour une durée de deux ans. Ils feront des recommandations au comité du World Tennis Tour dont le rapport sera envoyé au board de la Fédération internationale.

Poudre aux yeux ou premier pas vers une réforme globale du fonctionnement du tennis ? L'avenir jugera de l'utilité de ces panels, dont la création intervient après la multiplication de pétitions de joueuses et joueurs mal classés ces dernières semaines réclamant le soutien financier de l'ITF. De nombreuses carrières sont menacées par l'arrêt des circuits.

