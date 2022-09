Il avait besoin de jouer. Pour son grand retour à la compétition depuis le dimanche 10 juillet dernier, date de son sacre à Wimbledon, Novak Djokovic a prouvé qu'il était encore en forme en surclassant son adversaire. Sa victime : France Tiafoe. Récent demi-finaliste à l'US Open en simple, l'Américain a été avalé tout cru par l'ancien n°1 mondial en deux manches (6-1, 6-3), à l'O2 Arena de Londres. Djokovic a plié l'affaire en 1h14.

Conséquence pour la Laver Cup : la Team Europe repasse devant avec deux nouveaux points à son compteur et mène désormais 6/4 face à la Team Monde. Dans la foulée de son simple, Djoko va également évoluer en double aux côtés de Matteo Berrettini face à la paire Alex De Minaur / Jack Sock.

Un premier set en mode destruction

Pour ce qui est de son match, Djokovic a fait du "old school" en mettant la main dessus d'entrée et en ne le lâchant pas. Il a survolé le premier acte avec des chiffres assez ahurissants. Accrochez-vous : celui-ci a duré 23 minutes chrono, Djoko n'a perdu aucun point derrière son engagement, passé 14 premières balles sur 16, commis 1 seule faute directe et claqué 9 coups gagnants. Un tennis total qui a annihilé le fougueux Tiafoe, fauché dès les premiers échanges.

L'Américain a légèrement haussé son niveau dans la seconde manche, mais cela n'a pas suffi pour faire dérailler la machine à broyer serbe. Auteur du break d'entrée, Djokovic a ensuite dû sauver une balle de debreak derrière son engagement dans la foulée à 6-1, 1-0, 30/40. Mais au terme d'un rallye en cadence, comme il les aime, il a fait plier Tiafoe avec une superbe accélération croisée en revers. Cette balle de break a été la seule péripétie de ce match du retour pour le joueur de Belgrade. C'est dire si le niveau a été élevé.

