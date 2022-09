Il était condamné à l'exploit et il l'a fait. Félix Auger-Aliassime a fait exulter un John McEnroe jusque-là éteint comme rarement dans son rôle de capitaine de la Team World. Après être allé chercher les trois premiers points de la journée en double avec Jack Sock, le jeune Canadien a sorti le très grand jeu pour mettre au pas Novak Djokovic en deux sets (6-3, 7-6) et un peu plus d'une heure et demie (1h34 précisément) dans l'O2 Arena de Londres. Pour la première fois du week-end, les Rouges passent donc en tête (10-8). Frances Tiafoe aura l'occasion de leur offrir le titre pour la première fois en cinq éditions de la Laver Cup face à Stefanos Tsitsipas.

Les compétitions par équipes semblent lui avoir redonné la flamme. Déjà tombeur du nouveau numéro 1 mondial en Coupe Davis la semaine dernière, Félix Auger-Aliassime s'est offert ce dimanche le recordman du nombre de semaines passées sur le trône (373), en la personne de Novak Djokovic. La performance est d'autant plus impressionnante qu'il avait essuyé une défaite frustrante la veille au super tie-break samedi face à Matteo Berrettini. Il a donc su rebondir.

Djoko en demi-teinte, les conseils de Federer n'ont pas suffi

Compte tenu de la démonstration de Djokovic contre Frances Tiafoe, il était difficile de parier contre lui avant ce match. Et pour cause, le Serbe a démarré sur les chapeaux de roue en breakant "F2A" d'entrée. Mais sur la lancée de son double gagné plus tôt dans la journée avec Jack Sock, le Canadien ne s'est pas affolé et son agressivité a payé : il a ainsi débreaké dès le 4e jeu, puis fait la différence à nouveau à 4-3 pour virer en tête.

De l'autre côté du filet, Djokovic s'est alors mis à douter et à se toucher un poignet droit visiblement douloureux. Après avoir à nouveau concédé son service d'entrée de second set, il s'est ouvert sur ses difficultés dans la diagonale revers au changement de côté. Roger Federer lui a alors prodigué quelques conseils tactiques. Morceaux choisis. "Essaie d'éviter son coup droit décroisé. Quand tu joues en coup droit, cherche la diagonale dans son coup droit, ou alors joue directement dans son revers. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Rends-lui la vie difficile, fais-le travailler à l'échange", a préconisé le Suisse.

Djokovic ne se l'est pas fait répéter deux fois et est parvenu à débreaker dans le 6e jeu (6-3, 3-3). Mais sur les talons, il a toujours semblé sur un fil. Auger-Aliassime a, lui, fait des merveilles au service (13 aces, 81 % de points gagnés derrière sa première) et s'est montré offensif à la relance en décalage coup droit. Trop fragile sur sa seconde balle (32 % de réussite seulement), le Serbe a logiquement subi encore dans le tie-break contre un adversaire qui est venu deux fois plus au filet que lui. A Frances Tiafoe, désormais, de finir le travail.

