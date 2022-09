Sa prise de parole publique était très attendue. Près d'une semaine après l'annonce de sa future retraite sportive sur les réseaux sociaux, Roger Federer a tenu une conférence de presse mercredi à Londres dans le cadre de la Laver Cup (23-25 septembre) qui sera sa dernière compétition en tant que tennisman professionnel à 41 ans. Confirmant ce qu'il avait déjà déclaré dans les médias suisses, il a annoncé qu'il ne jouerait qu'un double le vendredi, sans savoir pour le moment avec qui, mais avec une préférence affichée pour Rafael Nadal, son vieux rival. Il est aussi revenu sur ce qui l'a conduit à prendre la décision d'arrêter, un choix qu'il assume totalement.

Roger Federer a donc fait le bilan, pendant plus d'une demi-heure devant un parterre de journalistes. Et il a prouvé, comme tant de fois durant sa carrière, qu'il maîtrisait parfaitement l'exercice de la conférence de presse. Sincère sans être débordé par les émotions de ces derniers jours, il a balayé 24 ans de carrière sur lesquels il s'est retourné avec fierté car jamais, comme il l'a répété, il n'aurait pensé accomplir tant de choses et gagner autant. Mais avant toute chose, il a planté le décor de ce à quoi devrait ressembler son dernier match.

