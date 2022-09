A eux quatre, ils pèsent 66 Majeurs. Pour mesurer justement ce que représente le "Big 4", il faut écouter Casper Ruud évoquer le dîner entre les participants de la Laver Cup jeudi et l'impression d'être un enfant qui rentre pour la première fois dans un magasin de bonbons.

Ad

"C'était presque irréel, a-t-il confié à Eurosport. Depuis que je sais que j'ai été sélectionné, je suis dans un état d'excitation… Et, évidemment, c'est rendu encore plus spécial avec l'annonce de Roger. […] Hier, on était tous un peu nerveux au dîner, il y avait le "Big 4" réuni quand même… Je pense que cette Laver Cup sera l'un des plus grands évènements de l'histoire du tennis, voire du sport depuis très longtemps".

Laver Cup "Il fait beaucoup de bruit, il crie devant la TV" : Murray révèle le Federer des vestiaires IL Y A 5 HEURES

Ce jeudi, le double opposant la paire Federer-Nadal à Djokovic-Murray a déjà électrisé les foules alors qu'il ne s'agissait que d'un entraînement. Ce Big 4, justement, il en a largement été question lors du point-presse ce jeudi. Interrogés par Eurosport, Andy Murray et Novak Djokovic se sont prêtés à un petit jeu : s'il fallait imaginer le joueur parfait, quel coup prendrait-il à chacun ? C'est d'abord l'Ecossais qui s'est prêté à l'exercice.

"Je prendrai le service de Roger, le retour de Novak et je choisirai le coup droit de Rafa, a-t-il d'abord expliqué. Niveau revers, je prendrais celui de Novak, le jeu de volée de Roger et, quand même, je crois que je mettrais mon lob là-dedans donc glissez-ça quelque part".

A l'heure de se prêter au jeu, Novak Djokovic a retenu certaines armes identiques à celles de Murray. "Je dirais la puissance de Rafa, autant physiquement que mentalement. Ensuite, je prendrais le service et le coup droit de Roger et enfin le retour et la défense d'Andy". Mais où est le Djoker dans l'équation ? "Je ne me mets pas dans ce mélange mais je crois que ce joueur serait plutôt pas mal", sourit-il.

5'30'' de pur bonheur : quand Federer régale à travers le monde

Laver Cup Tsitsipas, le bel hommage : "Federer est la raison pour laquelle je suis devenu pro" IL Y A 7 HEURES