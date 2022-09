Depuis une semaine et l'annonce de sa future retraite, les louanges pleuvent sur Roger Federer. Mais il en est certaines qui ont une dimension tellement personnelle et sincère qu'elles méritent d'être mises en avant. C'est le cas de la déclaration d'amour d'un passionné, en la personne de Stefanos Tsitsipas, ce jeudi lors de la conférence de presse d'avant-Laver Cup de la Team Europe. Le Grec, qui s'est entraîné plus tôt dans la semaine avec son glorieux aîné suisse, n'a pas caché son émotion à l'idée de vivre aux premières loges les adieux au tennis de celui qui fut son idole.

"C'était un super entraînement, j'en ai beaucoup profité, a déclaré en préambule Tsitsipas. Roger m'a beaucoup manqué, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je pensais régulièrement : 'quand va-t-il revenir ? J'adorerais qu'il soit à nouveau sur le circuit avec nous.' Et avoir cette opportunité d'échanger des balles avec lui m'a fait me sentir vivant et inspiré à nouveau. Parce qu'il est la raison pour laquelle j'ai adopté un revers à une main. Il est aussi la raison pour laquelle j'ai ressenti le besoin de devenir joueur de tennis professionnel."

Le "Big 4" à l'entraînement en double

Par son influence, Federer a donc modelé en partie la jeunesse de Tsitsipas. "Donc c'est un moment très spécial de faire partie de cette compétition. Et comme l'a dit Andy (Murray, ndlr), en guise de cerise sur le gâteau, nous avons la chance que Monsieur Laver soit ici, que Björn Borg et toutes les légendes de ce jeu soient rassemblées pour célébrer cette semaine fantastique de tennis", a-t-il ajouté.

Plus tard dans la journée, Stefanos Tsitsipas a tenu un autre rôle qui dit tout de la belle ambiance au sein de l'équipe européenne : celui d'arbitre d'une séance d'entraînement qui a vu le "Big 4" se faire face. D'un côté, Roger Federer et Rafael Nadal, qui s'entraînaient ainsi pour leur futur double (le dernier match professionnel du Suisse), et de l'autre, Novak Djokovic et Andy Murray. Le tout dans une O2 Arena de Londres déjà bien remplie avec des spectateurs ravis. La ferveur s'annonce exceptionnelle ce vendredi pour l'ultime danse d'une légende.

