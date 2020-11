La saison 2021 sera-t-elle moins chaotique que sa devancière ? Rien n'est moins sûr, alors qu'on ne sait toujours pas quand l'Open d'Australie se jouera par exemple. Mais la Laver Cup, elle, a plus de temps pour voir venir. Annulée en 2020 à cause du coronavirus, la compétition lancée il y a trois ans par Roger Federer et son agent Tony Godsick est programmée du 24 au 26 septembre prochains au TD Garden de Boston. Dans cette perspective, le Suisse peut déjà se targuer d'une belle prise puisque Dominic Thiem a confirmé sa participation mardi.

" Je suis fier d'annoncer que je prendrai part à la Laver Cup au sein de la Team Europe à nouveau en 2021 !", a notamment tweeté le numéro 3 mondial. Il avait ainsi déjà participé à l'épreuve en 2017 à Prague et en 2019 à Genève, pour deux des trois sacres de l'équipe européenne. La formation du reste du monde, emmenée par John McEnroe en tant que capitaine et à la recherche de son premier succès dans l'épreuve, n'a annoncé aucun joueur officiellement pour le moment.

"Avec lui et Roger, je pense que nous avons posé une super fondation. Mais nous devrons être à notre meilleur car chaque année la Team World est de plus en plus dure à battre, et mon rival et grand ami John McEnroe aura plus envie que jamais de gagner devant le public américain", s'est enthousiasmé Björn Borg, capitaine de cette Team Europe, dans un communiqué.