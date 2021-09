Tennis

Format revisité, mixité imposée : comment redonner de l'attrait à la Laver Cup ?

La Laver Cup a vu son édition 2021 se disputer sans le Big 3 (Federer, Nadal et Djokovic) et sans grand suspense, l'Europe ayant écrasé le reste du Monde. Dans DiP Impact, émission à écouter en intégralité en podcast, Arnaud di Pasquale et Antoine Benneteau se demandent comment faire pour éviter le naufrage de cet événement qui tend à se rapprocher de la Ryder Cup sans en avoir encore le prestige.

00:08:33, il y a une heure