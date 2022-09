Ils sont bien arrivés. Et les plus chanceux ont pu observer de près l'attraction de cette Laver Cup, qui s'ouvre vendredi à Londres : Roger Federer était présent à l'entraînement ce mardi aux côtés de Stefanos Tsitsipas et son capitaine Björn Borg. Le Suisse n'a pas montré de gêne particulière même si sa participation reste encore incertaine , en simple ou en double. Forcément, le Maestro capte toute la lumière.

Ainsi, Björn Borg et John McEnroe ont accepté d'évoquer en longueur la dernière de "Rodgeur" à notre micro. Si les deux refusent de s'exprimer clairement sur le GOAT, John McEnroe s'en sort avec une pirouette : "Roger est le meilleur de l'histoire sur herbe, Novak est le meilleur sur dur tandis que Rafa est le meilleur sur terre battue, suivi de peu par ce gars", sourit-il en pointant son voisin. Mais l'Américain n'a pas l'intention de laisser l'évènement effacer ses ambitions.

Battu quatre fois en quatre participations, la Team World aura encore fort à faire face à la team Europe. Alors, McEnroe espère une réaction des siens. "Je ne sais pas si vous êtes au courant mais j'ai perdu tous mes matches en tant que capitaine pendant la Laver Cup, se marre-t-il avant d'évoquer la possibilité de voir Federer jouer lors du tournoi. Donc si vous pensez que je veux voir Roger partir en gagnant… Je pense que je suis le seul, avec mon équipe - j'espère -, à ne pas vouloir le voir gagner. Ou plutôt, faisons ça : on laisse Roger gagner un match mais on remporte la Laver Cup. Ça, je peux l'accepter".

Finalement, au moment de finir l'interview, l'Américain a tenu à rendre un hommage appuyé à Federer. "J'ai adoré te regarder jouer, commenter tes matches fut un privilège, a-t-il expliqué. Tu es le plus beau joueur que j'ai vu sur un court, j'ai idolâtré Rod Laver donc ça te dit quelque chose. Merci pour tout ce que tu as fait". Ce à quoi Borg a simplement ajouté : "On te souhaite plein de bonheur". Au moins autant que ce qu'il a pu offrir à ses fans pendant ces longues années.

