Une marque indélébile

Depuis, les réactions se multiplient pour saluer la championne australienne, qui a commencé à jouer au tennis enfant à Brisbane, la capitale de l'Etat du Queensland. "Je tiens à vous remercier, Ash, d'avoir inspiré un pays, d'avoir inspiré une nation, à un moment où ce pays avait vraiment besoin d'un bon coup de fouet", a par exemple déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison.

De son côté, la Women's Tennis Association a salué "une incroyable ambassadrice du sport". "Merci, Ashleigh Barty, pour la marque indélébile que tu as laissée sur le court, en dehors du court et dans nos coeurs", a tweeté la fédération à propos de l'une des joueuses les plus appréciées du circuit

Simona Halep, ancienne numéro un mondiale, a elle confié toute son émotion : "Tu sais que j'ai les larmes, n'est-ce pas ? Mon ami, tu vas me manquer, écrit-elle sur Twitter. Tu étais différente et spéciale, et nous avons partagé des moments incroyables. Quelle est la prochaine étape pour toi ? Championne du Grand Chelem de golf ? Sois heureuse et profite et de ta vie".

"Je n'ai pas les mots, confie de son côté Petra Kvitova. Tu montres toute ta classe en quittant le tennis de cette façon. Je suis tellement heureuse d'avoir pu partager le court avec toi.. Le tennis ne sera plus jamais pareil sans toi ! Je t'admire en tant que joueur et en tant que personne... Je te souhaite le meilleur !"

