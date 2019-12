Le Top 20 des matches des années 2010 : Maria, Serena, Roberta et les autres

Par Rémi Bourrières et Laurent Vergne

10. Virginie Razzano - Serena Williams

Roland-Garros

Edition : 2012

Tour : 1er tour

Vainqueur : Virginie Razzano (France)

Adversaire : Serena Williams (Etats-Unis)

Score : 4-6, 7-6(5), 6-3

Peut-être l'exploit le plus sensationnel des années 2010, et il est français ! Battre Serena Williams au 1er tour d'un Grand Chelem, personne ne l'avait jamais fait (et ne l'a toujours pas fait). Mais le "pire", c'est le scénario, invraisemblable...

A 1 set et 5 points à 1 contre elle au jeu décisif du 2ème set, Virginie Razzano a pour ainsi dire perdu. Elle reprend espoir grâce à un mauvais jugement de Serena à 5-2 suivi d'une annonce erronée qui lui permet de rejouer un point mal engagé. Derrière, elle s'envole : 5-0 au 3e set !

Ce n'est que le début du psychodrame. Pas aidée, cette fois, par l'arbitre, Eva Asderaki, qui lui fait perdre deux points pour avoir manifesté un cri de douleur durant l'échange (deux décisions plus que discutables), la Nîmoise voit son adversaire revenir à 5-3. Elle finit par conclure après un jeu irrespirable de 25 minutes, à sa 7ème balle de match.

Serena sort de cette défaite abattue. Elle sollicite alors Patrick Mouratoglou pour devenir son entraîneur. Avec lui, elle regagnera enfin Roland-Garros l'année suivante, et tant d'autres titres, qu'elle en a peut-être oublié ce 29 mai 2012. Certainement pas Virginie Razzano, auteur ce jour-là de l'exploit de sa vie, un an après le décès de son fiancé…

9. Serena Williams – Victoria Azarenka

Tournoi : US Open

Edition : 2013

Tour : Finale

Vainqueur : Serena Williams (Etats-Unis)

Adversaire : Victoria Azarenka (Biélorussie)

Score : 7-5, 6-7(6), 6-1

A son meilleur, Serena Williams aura trouvé peu de joueuses capables de la regarder dans les yeux. Durant la première partie des années 2010, Victoria Azarenka fut de celles-ci. Même si la Biélorusse subit souvent le joug de l'Américaine, elle la poussa tout aussi souvent dans ses retranchements, à l'image de ces deux finales consécutives de l'US Open, en 2012 et 2013.

Pour être honnête, nous avons dû revoir une grande partie de ces deux finales avant de trancher pour la seconde, moins serrée au 3e set, mais d'un niveau sidérant dans les deux premiers, avec ce soupçon de mélodrame qui aura presque toujours accompagné l'Américaine durant ses nuits new-yorkaises.

Mais la n°1 mondiale parvient cette fois à se contenir, notamment lorsqu'un juge de ligne ose lui compter une faute de pied sur un ace (remember…) alors qu'elle est à deux points de perdre le 1er set, puis lorsqu'elle est rattrapée par l'émotion au moment de servir par deux fois pour le match à 5-4 et 6-5 au 2e. Après la perte de ce 2e set, elle se retient de fracasser sa raquette, mais reprend son ouvrage au 3e qu'elle emballe superbement, après 2h45. C'est son 5e US Open.

Comme l'an dernier, Azarenka est au bord des larmes. Depuis, elle n'a plus rejoué de finale majeure…

8. Petra Kvitova – Venus Williams

Wimbledon

Edition : 2014

Tour : 16e de finale

Vainqueur : Petra Kvitova (République tchèque)

Adversaire : Venus Williams (Etats-Unis)

Score : 5-7, 7-6(2), 7-5

S'il est deux joueuses dont le jeu aura particulièrement bien "matché", ce sont bien Petra Kvitova et Venus Williams : 6 duels, tous en trois sets ! Logiquement, c'est à Wimbledon, tournoi qui aura le plus marqué leur carrière respective, qu'a eu lieu le plus beau et le plus intense de tous, en 2014, sur le Centre Court.

Un vrai duel de cogneuses et de grandes serveuses, avec seulement 2 breaks sur les 37 jeux et 2h30 qu'aura duré la partie. Chacune des deux joueuses a marqué 102 points mais le match nul n'existant pas en tennis, c'est la Tchèque, peut-être au bénéfice de servir la première dans le 3e set, qui a finalement le dernier mot.

Ça n'était "malheureusement" qu'un 3e tour mais, le tableau étant ouvert, la gagnante savait qu'elle avait une belle opportunité derrière. Ce fut bel et bien le cas pour Kvitova, qui n'a plus perdu un set ensuite pour décrocher une semaine plus tard son deuxième sacre londonien.

7. Caroline Wozniacki – Simona Halep

Open d'Australie

Edition : 2018

Tour : Finale

Vainqueur : Caroline Wozniacki (Danemark)

Adversaire : Simona Halep (Roumanie)

Score : 7-6(2), 3-6, 6-4

La finale du Grand Chelem qui aurait dû ne jamais avoir lieu… Et c'eût été dommage, car ce fut aussi l'une des plus belles, des plus intenses et des plus importantes de ces années 2010. Simona Halep avait sauvé un total de 5 balles de match pour arriver à ce stade, dans deux matches différents (3 contre Davis au 3e tour et 2 contre Kerber en demies) ; Wozniacki, 2, contre Fett au 2e tour. Une finale par ailleurs entre la N°1 mondiale et sa dauphine, avec pour enjeu une place au sommet de la hiérarchie et, surtout, un premier titre majeur.

Restait au scénario d'être à la hauteur de ce contexte explosif. Il le fut. Face à une Halep émoussée par sa quinzaine herculéenne, au point d'appeler le médecin au milieu du 2e set, Wozniacki a globalement la main pendant tout le match. Elle mène ainsi 5-2 au 1er set, et encore 3-1 au 3e set. Mais à chaque fois, elle est victime tout autant de ses émotions que de l'incroyable capacité de réaction de la Roumaine, décidément jamais battue.

A force de courage, Halep finit d'ailleurs proche du sacre lorsqu'elle breake au 3e set pour mener 4-3. Mais c'est là où Wozniacki est grande. Elle donne tout dans le sprint final, à l'image des deux derniers points lors desquels elle déploie des trésors de courage défensif pour faire craquer sa rivale. Après 2h49, Wozniacki gagne le droit de s'effondrer sur la Rod Laver Arena, en larmes. Dans ce stade où elle jouera, le mois prochain, le dernier match de sa carrière…

6. Serena Williams – Victoria Azarenka

Wimbledon

Edition : 2015

Tour : Quart de finale

Vainqueur : Serena Williams (Etats-Unis)

Adversaire : Vika Azarenka (Biélorussie)

Score : 3-6, 6-2, 6-3

Ne vous fiez pas au score. L'apparente sècheresse des trois sets, dans un sens ou dans l'autre, trahit l'intensité de la bataille entre Serena Williams et Victoria Azarenka, dont les duels auront constitué une des grandes rivalités de ces dix dernières années. La marque ne dit surtout rien de la qualité de ce quart de finale londonien, qui tutoie même l'exceptionnel par séquences. Ce quart de finale, tout le monde l'attend après le duel tendu entre les deux jeunes femmes quelques semaines plus tôt à Roland-Garros notamment pour un litige arbitral. Cette fois, le combat sera serein, et magnifique.

La qualité du tennis produit par la Biélorusse pendant un set et demi frise l'indécence. "Je n'ai peut-être jamais aussi bien joué contre Serena que pendant ce 1er set", avouera Azarenka, mi-satisfaite, mi-blasée, après le match. Mais ça ne suffira pas. En combattante, et sur la base d'une qualité de service monstrueuse, l'Américaine inverse progressivement la tendance. Comme souvent, ce Serena-Vika aura été accroché. Comme souvent, Williams a fini par le gagner. Mais une statistique est révélatrice de la qualité de ce duel-là : les deux joueuses ont cumulé 66 coups gagnants pour seulement 23 fautes directes.

5. Petra Kvitova – Angelique Kerber

Fed Cup

Edition : 2014

Tour : Finale (3e match)

Vainqueur : Petra Kvitova

Adversaire : Angelique Kerber

Score : 7-6(5), 4-6, 6-4

Comme la Coupe Davis, la Fed Cup va subir un lifting (ou une trépanation, c'est selon) l'an prochain. Il est donc temps de poser un regard nostalgique sur elle aussi. Les dix dernières années ont offert quelques pages mémorables. La République tchèque aura été la grande nation des années 2010 en Fed Cup avec six titres. En 2014, le triomphe tchèque est scellé par la victoire de Petra Kvitova contre Angelique Kerber dès le 3e simple. Sans doute le plus beau match joué en Fed Cup ces dernières années. Une royale bataille de gauchères, une ambiance délirante, du grand tennis par moments et, surtout, surtout, un scénario incroyable.

Durant ce week-end praguois, Kerber aura été à la fois formidable et frustrante. La veille, elle a fini par craquer contre Lucie Safarova. Touchée physiquement et mentalement, elle va pourtant faire preuve d'un immense courage pour secouer la championne de Wimbledon. En une heure et quart, Kerber perd le 1er set au jeu décisif alors qu'elle avait compté un double break d'avance. Touchée, l'Allemande semble même s'écrouler : elle perd deux fois son service d'entrée de 2e set pour se retrouver menée 3-0. Mais elle va trouver des ressources on ne sait où pour revenir de nulle part.

En face, Kvitova, elle, commence à cramper. La dramaturgie atteint son paroxysme dans la dernière manche. Kerber mène 4-2. Elle est toute proche. Mais le rush final de Kvitovza l'emporte : la Tchèque aligne quatre jeux et s'impose à sa quatrième balle de titre. "Un match presque irréel", dira Petr Pala, le capitaine tchèque. Martina Navratilova, invitée d'honneur de cette finale, avoue elle n'avoir jamais ressenti "autant de fatigue physique et mental devant un match de tennis. C'était incroyable."

4. Francesca Schiavone – Svetlana Kuznetosva

Open d'Australie

Edition : 2011

Tour : Huitième de finale

Vainqueur : Francesca Schiavone (Italie)

Adversaire : Svetlana Kuznetosva (Russie)

Score : 6-4, 1-6, 16-14

Les revoilà ! Avant leur épique duel à Roland-Garros en 2015 (cf. la première partie de notre classement, lundi), Francesca Schiavone et Svetlana Kuznetsova avaient livré une bataille plus folle et plus longue encore lors de l'Open d'Australie 2011. Un match historique, le plus long jamais joué par deux femmes dans un tournoi du Grand Chelem. Six mois après le fameux Isner-Mahut de Wimbledon, ce fut donc au tour de ces dames d'offrir un marathon mémorable. Il aura fallu 4h44 pour les départager dans ce huitième de finale.

Pour être honnête, pendant deux sets, ce match n'a rien d'un classique. Décousu, sans âme, il n'était pas parti pour rester dans les mémoires. Mais la dernière manche, longue à elle seule de trois heures, va tout changer. Les deux joueuses hissent leur niveau de jeu, proposent un tennis varié et, surtout, ce set va déboucher sur le scénario le plus invraisemblable. Kuznetsova obtient au total six balles de match à 8-7 et 9-8 sans pouvoir conclure. Schiavone, elle, sert pour le gain de la rencontre à 10-9. Sans réussite non plus. Après un nouveau break dans le... 29e jeu, l'Italien conclut enfin sur une volée de coup droit. Son 69e coup gagnant de la partie. Mais le public de la Hisense Arena associera les deux joueuses dans son ovation.

3. Serena Williams – Roberta Vinci

US Open

Edition : 2015

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Roberta Vinci

Adversaire : Serena Williams

Score : 2-6, 6-4, 6-4

Peut-être le match dont le dénouement aura pesé le plus lourd du point de vue historique dans cette décennie. 11 septembre 2015. Serena Williams n'est plus qu'à deux pas d'un nouveau titre à l'US Open. Surtout, elle peut signer pour la première fois le Grand Chelem calendaire. L'Américaine est injouable dans les Majeurs depuis un an. Elle a remporté les quatre derniers (US Open 2014 puis les trois premières levées de 2015). En demi-finales, elle est opposée à Roberta Vinci. L'Italienne, 43e mondiale, a donc tout d'une victime expiatoire. Serena remporte d'ailleurs le premier set 6-2 en une petite demi-heure.

Mais Patrick Mouratoglou avait prévenu : "la pire adversaire de Serena, c'est elle-même". Même du haut de ses 33 ans, la cadette des Williams va être prise par le stress. Ce Grand Chelem, dont tout le monde lui parle depuis des semaines, lui a pourri la tête. Même si elle assure être hermétique à ce contexte, son coach, sur Eurosport, évoque une "pesante attente" depuis le début de la quinzaine. Il suffit d'un break de Roberta Vinci en début de deuxième set pour dérégler la rutilante mécanique. L'Italienne recolle à un set partout.

La dernière manche est une des plus folles et des plus intenses de ces dix dernières années. Serena Williams croit avoir fait le plus dur en breakant la première. Mais ça ne suffira pas. Dans cette version au féminin de David et Goliath, Vinci répond en métronome à la puissance de Serena qui se heurte à un mur. Un point, hallucinant, symbolise ce dernier acte : Vinci réplique du tac au tac du fond du court, défend comme une dingue avant de conclure au filet pour haranguer la foule. L'image de sa carrière, sans aucun doute. Et la victoire de sa vie. Pour Serena, la pilule sera dure à avaler. Lors de sa conférence de presse, elle annonce la couleur : "je ne parlerai pas de ma déception. Si vous avez d'autres questions, posez-les." La suite sera une succession de "next question".

2. Simona Halep – Angelique Kerber

Open d'Australie

Edition : 2018

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Simona Halep (Roumanie)

Adversaire : Angelique Kerber (Allemagne)

Score : 6-3, 4-6, 9-7

Halep - Kerber, c'était en soi une affiche somptueuse, entre la n°1 mondiale en fonction et celle qui l'avait précédée au sommet de la hiérarchie. Deux des plus formidables guerrières de la décennie face-à-face au meilleur de leur forme, ça ne pouvait donner qu'un combat incroyable dont le seul 3e set fut tellement titanesque qu'il nous fit hésiter, avouons-le, à classer ce match en N°1. Accordons-lui au moins ce titre honorifique de plus beau 3e set de la décennie impartie, peut-être même bien au-delà. On se situe là au niveau des Evert-Navratilova ou des Graf-Seles de la grande époque. Et si vous ne nous croyez pas, repassez-vous les images. On l'a fait. On a encore du mal à reprendre notre souffle…

Rien que le fait de revoir les plus longs échanges joués par les deux jeunes femmes dans ce 3ème set donne le tournis. On retiendra notamment celui de 26 frappes qui permet à l'Allemande de débreaker et de revenir à 4-5 dans le 3e set. Un échange qu'elle termine sur les rotules, au sens propre.

Incroyable Kerber, qui revient ensuite à 5-5 en sauvant deux balles de match consécutives, avant d'en obtenir… deux d'affilée à son tour à 6-5, 15-40. Halep lui rend alors la monnaie de sa pièce et revient à 6-6 après un nouveau rallye tellement suffocant que Kerber est obligée de stopper quasiment son effort en plein échange, épuisée, jambes sciées. Regardez, c'est impressionnant. On est alors au paroxysme de l'intensité possible dans l'effort tennistique : une sorte de "Djokodal" féminin !

Un combat de rue dont Halep finit donc par sortir gagnante, par K. O. Mais elle le paiera en finale…

1. Maria Sharapova – Simona Halep

Roland-Garros

Edition : 2014

Tour : Finale

Vainqueur : Maria Sharapova (Russie)

Adversaire : Simona Halep (Roumanie)

Score : 6-4, 6-7(5), 6-4

Ça ne se joue pas à grand-chose, mais ce duel somptueux restera à nos yeux le plus beau match des années 2010. Enfin, peut-être pas le plus beau, mais l'un des plus beaux, avec pour être énorme avantage d'avoir en plus été une finale de Grand Chelem, entre deux actrices de premier rang de la décennie.

Eut-ce été un 1er tour, on aurait néanmoins accordé une (bonne) place aussi à ce monument d'esthétisme, joué sur un court Philippe-Chatrier bardé de lumière, entre deux joueuses dont le niveau étincelant n'aura fait qu'aller crescendo tout au long des 3h02 qu'aura duré la partie. C'est rare, déjà, de réussir une pareille montée en puissance, sans aucun trou d'air ou presque. Alors, le faire à l'occasion d'un match aussi capital, c'est exceptionnel. Pour le public de Roland-Garros, privé de finale dames en trois sets depuis 13 ans (Capriati-Clijsters en 2001), ça valait coup d'attendre.

Etre présente le jour J, on n'en attendait pas moins de Mara Sharapova, érigée sur le tard en spécialiste de terre battue et dont c'était la troisième présence consécutive à ce stade à Paris. C'était moins sûr pour Simona Halep, qui jouait elle sa première finale majeure. Mais, follement encouragée par une forte colonie roumaine qui aura mis une ambiance au diapason du match, Simona a été à la hauteur de ce prestigieux rendez-vous. Après sa défaite, ses larmes de déception laisseront d'ailleurs très vite la place à un sourire radieux dans lequel on pouvait lire, malgré toute, une once légitime de fierté.

La capacité de réaction de la Roumaine est une constante dans ce match lors duquel elle court sans cesse après le score. Sharapova mène ainsi 6/4, 2-0. Puis encore 5-3 au jeu décisif du 2e set. Et enfin 4-2 au 3e, avant de voir son adversaire, encore et toujours, revenir à 4-4. C'est là où sa force de caractère hors du commun finit par faire la différence. Sans "moufter", sans jamais se plaindre, la Russe appuie encore un peu plus ses frappes et parvient à conclure au terme d'un dernier jeu immaculé, malgré la fatigue intense qui se fait sentir. "Ma victoire la plus dure, émotionnellement et surtout physiquement", commentera Maria Sharapova, qui remporte son 5e titre du Grand Chelem. Le dernier, à ce jour. Dans l'histoire, à jamais.