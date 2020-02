"Tennis, je te dis au revoir." Dans une lettre ouverte publiée dans les magazines Vanity Fair et Vogue, Maria Sharapova a annoncé sa retraite sportive mardi. A 32 ans, la Russe, cinq fois titrée en Grand Chelem et ex-numéro 1 mondiale, n’avait plus été vue sur un court depuis sa défaire au 1er tour de l’Open d’Australie face à Donna Vekic en janvier dernier. Gênée par des blessures récurrentes, notamment à l’épaule droite, elle n’était plus que 373e joueuse mondiale, loin de sa grandeur passée. Contrôlée positive au meldonium en 2015, elle était revenue de suspension en 2017 sans parvenir à retrouver les sommets.

